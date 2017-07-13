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Таиланд открыл медицинским туристам из Китая 90-дневный безвиз

Граждане Китая могут находиться в Таиланде без виз в течение 90 дней, если они прибыли в страну для получения медицинских услуг.

Новости Пхукета

13 Июля 2017 11:27:26

Пластический хурирг за работой. Фото: James Mutter / Flickr
Пластический хурирг за работой. Фото: James Mutter / Flickr

Правительство Таиланда одобрило 90-дневный безвиз для граждан Китая, которые хотят посетить страну с медицинскими целями. Вместо разрешения на 30 дней по визе по прибытию они будут получать на границе штамп на 90 дней.

Аналогичную привелегию вместе с гражданами Китая получили туристы из Камбоджи, Лаоса, Мьянмы и Вьетнама, направляющиеся страну за медицинскими услугами. Таким образом власти Таиланда планируют стимулировать развитие Королевства как регионального хаба медицинского туризма. Решение о 90-дневном безвизе уже вступило в силу, пишет Bangkok Post.

Комментируя инициативу, заместитель премьер-министра Наронг Пипатанасай отметил, что количество иностранцев, посещающих Таиланд с медицинскими целями, стабильно растет, благодаря высокому уровню услуг, наличию современного оборудования и квалифицированных специалистов. Однако сдерживающим фактором выступают визовые ограничения, что и подтолкнуло правительство к тому, чтобы предоставить медицинским туристам из ряда стран определенные привелегии. В частности, с января 2013 года 90-дневный безвиз получили медицинские туристы из ОЭА, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана.

Китай, Камбоджа, Лаос, Мьянма и Вьетнам стали второй группой стран, в отношении граждан которых Таиланд принял подобное решение.

В публикации Bangkok Post не приводятся требования к медицинским туристам из стран второй группы. Газета лишь отмечает, что с собой медицинский турист может взять до четырех сопровождающих, которые также получат штамп на 90 дней. При этом в свободном доступе есть информация о том, как соответствующее послабление работает в отношении туристов из первого списка (см. здесь).

Для получения штампа ближневосточному медтуристу необходимо предъявить назначение из медицинского учреждения в Таиланде и документ, подтверждающий финансовую состоятельность, выданный в своей стране (к примеру, медицинскую страховку).

Сопровождающим его родственникам необходимо иметь документ, подтверждающий родство, и аффидевит из тайской больницы. Сопровождающей сиделке для въезда нужен контракт на оказание данных услуг и аффидевит. Правда, в случае с туристами из стран Ближнего Востока количество сопровождающих ограничено тремя, а не четырьмя.

Напомним, что по данным C9 Hotelworks, китайцы – основные клиенты в сегменте процедур по борьбе со старением, средний чек такого клиента составляет около 80 тыс. бат. Подробнее читайте здесь.

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