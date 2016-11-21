Таиланд остался в топе новогодних предпочтений россиян

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе озвучила список самых востребованных у россиян направлений новогоднего отдыха.

21 Ноября 2016 15:44:40

Пляж Ката-Ной на Пхукете в феврале 2016 года. Фото: PercyGermany

Как пояснила Майя Ломидзе, пока Египет остается закрытым, по востребованности лидируют направления, которые могут быть ему альтернативой.

«Конъюнктура спроса меняется от неделе к неделе, но на данный момент активным спросом пользуются новогодние туры в Тунис, Турцию, Таиланд, Вьетнам, Арабские Эмираты, Доминиканскую Республику», – цитирует ТАСС заявление главы АТОР.

«Это те страны, которые могут предложить теплый отдых зимой», – добавила уточнила Ломидзе. Особо глава АТОР выделила Тунис.

«Летом он показал прорыв – плюс 300% роста спроса. На Новый год спрос на туры в Тунис вырос примерно на 50-70%», – привела цифры Майя Ломидзе.

Напомним, что в ожидании новогоднего спроса Россия и Таиланд заранее увеличили чартерное авиасообщение. Максимальное количество рейсов из любых российских городов на Пхукет было увеличено вдвое, до 56 в неделю. Количество рейсов в Бангкок было увеличено на треть, до 105 в неделю (подробнее читайте здесь).