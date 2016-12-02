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Таиланд обрел нового Короля

Наследный принц Маха Вачиралонгкорн принял приглашение занять Королевский престол и стал десятым правителем страны из династии Чакри.

Новости Пхукета

2 Декабря 2016 09:02:43

Его Величество Король Маха Вачиралонгкорн перед портретом Рамы IX и Королевы Сирикит. Фото: Royal Household Bureau
Его Величество Король Маха Вачиралонгкорн перед портретом Рамы IX и Королевы Сирикит. Фото: Royal Household Bureau

В четверг, 1 декабря, председатель Национальной законодательной ассамблеи Помпет Вичитчончай получил аудиенцию у Наследного Принцап и пригласил его занять престол. Его Высочество приглашение принял, сообщает Bangkok Post.

«Я принимаю [приглашение] и буду исполнять замыслы [покойного Рамы IX] на благо и счастье всех тайцев», – заявил новый Король страны.

«Теперь у Таиланда есть Король», – провозгласил по национальному телевидению премьер-министр Прают Чан-Оча.

Десятый правитель Таиланда из династии Чакри официально именуется Его Величество Король Маха Вачиралонгкорн Бодинтхаратхеппхаяварангкун. Пока что неизвестно, когда состоится Коронация нового монарха.

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