Таиланд обрел нового Короля
Наследный принц Маха Вачиралонгкорн принял приглашение занять Королевский престол и стал десятым правителем страны из династии Чакри.
Новости Пхукета
2 Декабря 2016 09:02:43
В четверг, 1 декабря, председатель Национальной законодательной ассамблеи Помпет Вичитчончай получил аудиенцию у Наследного Принцап и пригласил его занять престол. Его Высочество приглашение принял, сообщает Bangkok Post.
«Я принимаю [приглашение] и буду исполнять замыслы [покойного Рамы IX] на благо и счастье всех тайцев», – заявил новый Король страны.
«Теперь у Таиланда есть Король», – провозгласил по национальному телевидению премьер-министр Прают Чан-Оча.
Десятый правитель Таиланда из династии Чакри официально именуется Его Величество Король Маха Вачиралонгкорн Бодинтхаратхеппхаяварангкун. Пока что неизвестно, когда состоится Коронация нового монарха.