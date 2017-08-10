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Таиланд не планирует отменять миграционные карточки для иностранцев

С 1 октября гражданам Таиланда не нужно будет заполнять Arrival Cards по прилету в страну, на иностранцев послабление не распространяется.

Таньялак Сакут

10 Августа 2017 17:41:46

Новый дизайн миграционной карточки ТМ.6. Фото: Иммиграционное бюро Таиланда
Новый дизайн миграционной карточки ТМ.6. Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

Глава иммиграционной службы Пхукета полковник Катхатхорн Кумтхиенг подтвердил The Phuket News, что с 1 октября граждане Таиланда будут освобождены от необходимости заполнять миграционные карточки (форма ТМ.6) по прилету в страну. За счет этого власти Таиланда рассчитывают уменьшить очереди на паспортном контроле. Впрочем, для иностранцев все останется по-старому. Им форму ТМ.6 заполнять придется.

Полковник Кумтхиенг пояснил, что уведомление об отмене Arrival Cards для граждан Таиланда было выпущено вчера главой Иммиграционного бюро страны Натхатхорном Проусунторном. Этому предшествовало распоряжение главы правительства Праюта Чан-Очи, которые потребовал принять меры для борьбы с очередями на паспортном контроле в аэропортах страны. Распоряжение премьер-министра было издано с пометкой «Срочно». Речь в документе шла не только о миграционных картах, но о стандартах работы в целом.

«Новые правила будут действовать в международном аэропорту Пхукета с 1 октября 2017 года», – заявил в беседе с корреспондентом The Phuket News полковник Кумтхиенг.

Также полковник подтвердил, что с 1 октября форма ТМ.6 будет выглядеть по-новому, однако изменения коснутся только дизайна миграционной карточки, а не содержащихся в ней полей, которые должны заполнять иностранцы. По словам господина Кумтхиенга, новые карточки «будет проще и быстрее проверять сотрудникам на паспортном контроле».

Кроме того, как рассказал офицер, для аэропорта Пхукета уже были «запрошены» четыре новых терминала для автоматического сканирования паспортов.

«После установки эти терминалы позволят ускорить прохождение иммиграционного контроля гражданами Таиланда и положительно скажутся на скорости движения очередей в целом», – заявил полковник Кумтхиенг.

Согласно протоколу вчерашней встречи кабмина, сейчас Министерство туризма и спорта рассматривает возможность организация аналогичной автоматической системы для иностранцев.

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