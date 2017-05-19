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Таиланд не будет повышать НДС

Министерство финансов Таиланда отклонило предложенный Национальной законодательной ассамблеей проект повышения налога на добавленную стоимость на 1%.

19 Мая 2017 15:06:32

Постоянный секретарь Минфина Сомчай Сутджапонг. Фото: Bangkok Post
Постоянный секретарь Минфина Сомчай Сутджапонг. Фото: Bangkok Post

О том, что предложение было отклонено, объявил сегодня постоянный секретарь Минфина Сомчай Сутджапонг. По его словам, инициатива законотворцев «не соответствует текущим экономическим обстоятельства», пишет Bangkok Post.

Господин Сутджапонг подчеркнул, что прямо сейчас экономика страны демонстрирует начавшееся восстановление, рост ВВП в первом квартале составил 3,3%, и для повышения НДС этот момент не подходит.

Предложение повысить налог на 1% фигурировало в докладе, подготовленного комитетом NLA по вопросам экономики, финансов и фискальной политики. Доклад был представлен ассамблее в четверг, 18 мая. Подробнее читайте здесь.

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