Таиланд не будет отменять Лой Кратонг и другие фестивали конца года

Кабинет министров Таиланда подтвердил, что все развлекательные мероприятия после 14 ноября могут состояться, как запланировано.

3 Ноября 2016 10:20:00

Фестивали, вечеринки и другие развлекательные мероприятия в Таиланде возобновятся с 14 ноября, как и обещали изначально власти страны. Фото: Архив The Phuket News

Запрет на развлекательные мероприятия в Таиланде будет снят 14 ноября, через 30 дней после начала траура по Его Величеству Пхумипону Адульядету. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Прают Чан-Оча по итогам встречи кабинета министров. Таким образом власти страны не будут продлевать строгий траур сверх изначально указанного срока, пишет газета Bangkok Post.

Говоря о запланированных на конец года мероприятиях и фестивалях, помощница официального представителя правительства Тхаксада Сангхачан подчеркнула, что список разрешенных мероприятия включает фестиваль Лой Кратонг, все местные фестивали и праздники, торжества по случаю Нового года и Рождества, ярмарки, театральные представления, вечеринки и развлекательные мероприятия в ночных клубах и отелях, свадебные торжества, спортивные мероприятия и другие события. Кроме того, с 14 ноября телеканалы Таиланла смогут возобновить нормальное вещание, вернув в эфир развлекательные передачи.

Матч между футбольными сборными Таиланда и Австралии в рамках квалификационного этапа Чемпионата мира 2018 также пройдет в нормальном формате: болельщикам не запрещается поддерживать на трибунах свои команды, скандировать кричалки и использовать музыкальные инструменты. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Футбольной ассоциации Таиланда Патт Супхапхонг.