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Таиланд молится за здоровье Короля

Тысячи человек собрались у стен больницы Siriraj Hospital, где в настоящий момент находится Его Величество.

Bangkok Post

13 Октября 2016 17:23:28

Тысячи человек молятся за здоровье Его Величества Короля Таиланда. Фото: Bangkok Post / Chanat Katanyu
Тысячи человек молятся за здоровье Его Величества Короля Таиланда. Фото: Bangkok Post / Chanat Katanyu

Граждане Таиланда продолжают ехать со всей страны в Бангкок, к зданию больницы Siriraj Hospital, чтобы помолиться за здоровье Его Величества Короля Таиланда Пхумипона Адульядета, сообщает Bangkok Post.

В среду вечером туда прибыли члены королевской семьи, в том числе Ее Королевское Высочество Принцесса Маха Чакри Сириндхорн, Его Королевское Высочество Наследный Принц Маха Вачиралонгкорн, Ее Королевское Высочество Принцесса Соамсавали и Ее Королевское Высочество Принцесса Чулабхорн.

Многие из собравшихся облачены в одежды желтого или розового цвета и держат в руках портреты Рамы IX.

Граждане страны вручают подношения буддистским монахам, посвящая добрые дела Его Величеству. На территории Большого королевского дворца в Бангкоке организован специальный павильон, где любой желающий может оставить свои добрые пожелания Королю в книге для записей.

Аналогичные книги также имеются в зданиях администраций провинций и районных управ по всей стране, чтобы пожелания могли оставить и те, кто физически не имеет возможности добраться до столицы.

Бюро Королевского двора в среду вечером распространило специальный бюллетень, в котором сообщалось о том, что состояние монарха «остается нестабильным». Других заявления относительно здоровья Его Величества пока не делалось. 

Изначальное сообщение Бюро Королевского двора об ухудшении самочувствия Пхумипона Адульядета было сделано в воскресенье.

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