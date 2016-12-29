Таиланд и Вьетнам возглавили список новогодних предпочтений россиян

Таиланд и Вьетнам станут самыми популярными направлениям на новогодние каникулы у туристов из России, заявила исполнительный директор Ассоциация туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

29 Декабря 2016 14:55:51

Фото: Dan / Flickr

«Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Турция, а дальше идет горнолыжная Европа», - цитирует ТАСС заявление Ломидзе.

При этом трагические события в Турции не привели к отказам от забронированных туров, хотя сейчас при бронировании туристы задают вопросы о безопасности.

«Возможное замедление бронирований мы будем наблюдать вплоть до конца декабря. Вопросы поступают от туристов, которые только собираются бронировать. Во многом на конъюнктуру спроса будет влиять то, какие меры будет принимать Турция в связи с произошедшим, и изменения спроса мы, возможно, будем наблюдать в течение декабря», – заявила исполнительный директор АТОР.