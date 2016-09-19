Таиланд и Россия вышли в 1/8 финала на Чемпионате мира по мини-футболу Сборные России и Таиланда заняли соответственно первое и второе место в группе В и вышли в плей-офф Чемпионата мира по мини-футболу 2016. Новости Пхукета 19 Сентября 2016 10:51:09 Фото: FIFA TV В заключительном матче группового раунда тайские спортсмены переиграли египтян со счетом 2:1, а Россия ожидаемо разгромила сборную Кубы 7:1. В 1/8 финала Таиланду предстоит сыграть с Азербайджаном (22 сентября), а России – с командой Вьетнама (20 сентября).