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Таиланд и Россия вышли в 1/8 финала на Чемпионате мира по мини-футболу

Сборные России и Таиланда заняли соответственно первое и второе место в группе В и вышли в плей-офф Чемпионата мира по мини-футболу 2016.

Новости Пхукета

19 Сентября 2016 10:51:09

Фото: FIFA TV
Фото: FIFA TV

В заключительном матче группового раунда тайские спортсмены переиграли египтян со счетом 2:1, а Россия ожидаемо разгромила сборную Кубы 7:1.

В 1/8 финала Таиланду предстоит сыграть с Азербайджаном (22 сентября), а России – с командой Вьетнама (20 сентября).  

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