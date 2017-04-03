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Таиланд готовится к Дню династии Чакри

Государственные учреждения будут закрыты 6 апреля, запрета на продажу алкоголя не планируется.

Новости Пхукета

3 Апреля 2017 12:24:20

Жители Таиланда готовятся к ежегодному национальному празднику – Дню династии Чакри, отмечающемуся в стране 6 апреля. В четверг государственные учреждения и офисы многих частных компаний будут закрыты. Из отделений банков будут работать только те, что расположены при торговых центрах.

Празднование Дня династии Чакри не будет сопровождаться запретом на продажу алкоголя.  

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