Таиланд готовится к Дню династии Чакри

Государственные учреждения будут закрыты 6 апреля, запрета на продажу алкоголя не планируется.

3 Апреля 2017 12:24:20

Жители Таиланда готовятся к ежегодному национальному празднику – Дню династии Чакри, отмечающемуся в стране 6 апреля. В четверг государственные учреждения и офисы многих частных компаний будут закрыты. Из отделений банков будут работать только те, что расположены при торговых центрах.

Празднование Дня династии Чакри не будет сопровождаться запретом на продажу алкоголя.