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Таиланд будет выдавать туристические визы бесплатно до сентября

Власти Таиланда продлили на шесть месяцев программу стимулирования туризма, в рамках которой с 1 декабря был отменен сбор за однократную туристическую визу, а сбор за визу по прибытию по прибытию – сокращен вдвое.

Новости Пхукета

9 Февраля 2017 14:57:48

Фото: Andres Miguez / Flickr
Фото: Andres Miguez / Flickr

Таким образом визы будут оформляться бесплатно вплоть до конца августа 2017 года. На этот же срок уменьшен сбор за визу по прибытию для граждан Андорры, Бутана, Китая, Кипра, Эфиопии, Индии, Казахстана, Латвии, Литвы, Мальдив, Мальты, Маврикия, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Тайваня, Украины и Узбекистана. Сбор за визу по прибытию для туристов из этих стран составляет 1000 бат.

Напомним, Таиланд отменил сбор за однократные туристические визы и сократил сбор за визы по прибытию с 1 декабря. Изначально планировалось, что послабления будут действовать в течение трех месяцев, вплоть до конца февраля. Официальный представитель правительства Таиланда Сансерн Кэукамнерд уже отметил, что мера эффективно подстегнула туризм и пообещал, что правительство найдет способ компенсировать Министерству иностранных дел недополученные доходы от визовых сборов в размере 7,5 млрд бат.

 

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Таиланд будет выдавать туристические визы бесплатно до сентября
Таиланд будет выдавать туристические визы бесплатно до сентября
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