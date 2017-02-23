Suzuki прогнозирует рост на авторынке Таиланда

Автопроизводитель Suzuki согласился с оптимистичным прогнозом Toyota на 2017 год.

1 Марта 2017 09:27:46

Фото: Suzuki Thailand

Компания Suzuki Motor Thailand ожидает роста на автомобильном рынке Таиланда в 2017 году. Ранее позитивный прогноз озвучила Toyota, а сейчас аналогичную точку зрения высказал второй крупный автопроизводитель.

Как пишет газета Bangkok Post, тайское подразделение Suzuki планирует продать на внутреннем рынке 24 тыс. транспортных средств, что на 4,7% выше показателя за предыдущий год. Всего же в Таиланде в 2017 году должны найти покупателей 800 тыс. новых автомобилей, что на 4% выше прошлогоднего уровня. Таким образом менеджмент Suzuki ожидает, что показатели компании будут выше средних по отрасли.

Руководство Suzuki приводит несколько доводов в пользу восстановления рынка, на котором в течение четырех предыдущих лет наблюдался спад. Главные из причин – масштабные государственные инвестиции в инфраструктурные проекты, которые подстегнули всю экономику страны, а также окончание ограничений на продажу машин гражданами, участвовавшими в схеме Йинглак Чинават по субсудированию первой покупки автомобиля. В рамках этой программы покупатели, приобретавшие свою первую машину, получали существенные налоговые вычеты, однако перепродать транспортное средство могли лишь по истечению пяти лет. Для многих из участников программы этот срок истекает как раз в 2017 году, и руководство Suzuki полагает, что возможностью сменить

«Мы ожидаем, что около 300 тыс. покупателей, участвовавших в государственной программе по приобретению первого автомобиля, будут ежегодно покупать новые машины. Это позволит внутреннему рынку в течение следующих пяти лет «отыграть» 1,1 млн транспортных средств, проданных в рамках программы», – цитирует Bangkok Post слова исполнительного директора Suzuki Motor Thailand Уоллопа Триреркнгама.

Впрочем, в Suzuki не отрицают и наличия сдерживающих факторов, способных затормозить восстановление автомобильного рынка Таиланда, включая перекредитованность потребителей, низкую покупательскую способность населения и выросшие в последнее время требования к заемщикам со стороны банков.

Одновременно Уоллоп Триреркнгам отмечает, что одна из целей программы Чинават – подстегнуть продажи недорогих эко-автомобилей – действительно сработала. По словам исполнительного директора Suzuki Motor Thailand, этот сегмент активно рос в 2012-2016 годах, когда в целом автомобильный рынок переживал спад. В прошлом году, как отметил господин Триреркнгам, на долю эко-автомобилей пришлось 39% рынка легковых автомобилей, а годом ранее – 35,7%. Руководство Suzuki ожидает, что такие машины станут ключевым сегментом авторынка уже «в обозримом будущем». В продажах Suzuki на долю эко-автомобилей уже сейчас приходится около 80%.

«Я уверен, что покупатели будут всерьез рассматривать переход на эко-автомобили, поскольку розничные цены на них невысоки, с выплатами по кредитам справиться легче, а уровень отказов по банковским кредитам ниже», – заявил Уоллоп Триреркнгам.

Напомним, в конце января свой прогноз опубликовал автопроизводитель Toyota, контролирующий треть авторынка Таиланда. Как и Suzuki,компания настроена оптимистично. Руководство Toyota ожидает, что в 2017 году в стране будет продано в районе 800 тыс. машин. При этом по экспорту автомобилей прогноз Toyota негативный.