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Сурину отказали в праве на лежаки и зонтики

Предприниматели, самовольно установившие на пляже шезлонги и зонты, должны убрать их к 1 мая.

Новости Пхукета

26 Апреля 2017 09:45:39

Пляж Сурин в настоящее время. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Пляж Сурин в настоящее время. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

О том, что Сурин должен быть очищен от лежаков и зонтов в течение одной недели заявил на совещании в Provincial Hall глава административной организации тамбона Чернг-Талей (OrBorTor) Маан Самран. Встреча состоялась 24 апреля под председательством палада провинции Тхаворнвата Кхонгкэу.

«В понедельник, 13 марта, 36 операторов пляжного бизнеса при поддержке журналистов пришли к нам и потребовали организовать 10-процентную зону [для размещения зонтов и лежаков] на пляже Сурин. Однако им было сообщено, что Сурин – пляж, посвященный Его Величеству, так что организация подобной зоны там невозможна. OrBorTor тамбона Чернг-Талей не может этого изменить, запрос нужно отправлять губернатору Пхукета», – заявил 24 апреля Маан Самран.

«Если администрация провинции ответит на запрос положительно, мы выделим на пляже 10-процентную зону. Это мы уже обсудили с соответствующими должностными лицами в прошлое воскресенье. Однако по итогам сегодняшнего совещания принято решение, что зонты и лежаки должны быть убраны с Сурина к 1 мая», – добавил господин Самран, отметив, что на Банг-Тао 10-процентная зона имеется.

Вопрос о том, разрешено ли туристам приносить на Сурин свои шезлонги и зонтики, глава местного OrBorTor не прокомментировал.

Что касается планов по созданию общественного парка на Сурине, то они были в очередной раз скорректированы. Администрация района еще в прошлом году отказалась от амбициозного проекта по созданию там парка в честь Короля стоимостью в 800 млн бат. Пришедший ему на смену проект с бюджетом в 12 млн также был пересмотрен. Как заявил 24 апреля Маан Самран, последняя версия проекта по благоустройству Сурина предусматривает бюджет в 8 млн бат.

«OrBorTor Чернг-Талей запросил 8 млн бат на возведение ограды, прокладку тропинок и создание площадки для проведения регулярных ярмарок по пятницам, субботам и средам, чтобы предпринимателям, которые раньше торговали на пляже, было где зарабатывать на жизнь», – рассказал Маан Самран. Хотя бы примерных сроков реализации проекта глава OrBorTor не указал.

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