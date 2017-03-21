Superkidz Triathlon возвращается в Thanyapura Phuket Дата/Время начала: 23 Апреля 2017 05:30:00 - 23 Апреля 2017 12:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье В воскресенье, 23 апреля 2017 года, на Пхукете пройдет очередной триатлон Superkidz, комбинированное спортивное соревнование для детей 4-15, каждый из которых сможет подобрать себе подходящую по возрасту дистанцию в безопасной обстановке. Соревнования начнутся с заплыва в олимпийском бассейне Thanyapura, за которым последует велогонка по живописному природному заказнику Khao Phra Thaew и забег к финишной линии на треке Thanyapura. Стоимость участия: 700 бат с человека или 1800 бат с команды. Призы будут вручены трем первым финишировавшим в каждой возрастной группе (отдельно среди мальчиков и девочек) и в командном зачете. Регистрация открыта до 16 апреля 2017 года. Подробнее по эл. почте events@thanyapura.com, по телефону +66 76 336 000 или на странице thanyapura.com/event/superkidz-triathlon-2017. Радиостанция Live89.5 и газета Khao Phuket являются спонсорами мероприятия. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Thanyapura Адрес : Thanyapura Sports & Leisure Club Phuket телефон : +66 76 336 000 Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт