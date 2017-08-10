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Суд огласил решение по пляжному комплексу в Раваи

Административный суд признал, что часть комплекса Eva Beach не вписывается в нормативные требования.

Новости Пхукета

12 Августа 2017 11:00:00

Мэр Раваи Арун Солос сопровождал представителей Административного суда, когда те инспектировали площадку Eva Beach в 2015 году.
Мэр Раваи Арун Солос сопровождал представителей Административного суда, когда те инспектировали площадку Eva Beach в 2015 году.

Административный суд признал сотрудников муниципалитета Раваи виновными в халатности при выдаче разрешений на строительство комплекса Eva Beach и обязал обеспечить ликвидацию построек, не вписывающихся в нормативные требования. Соответствующий вердикт огласил 1 августу судья Административного суда Джамгад Чунпонвонг. Рассмотрение дела проходило в региональном суде, расположенном в провинции Накхон-Си-Тхаммарат.

Суд постановил, что возведенные на побережье здания комплекса Eva Beach не вписываются в ограничения по высоте и расстоянию до моря. Таким образом разрешение на строительство выдавать было не должно.

Рассмотрев дело, судья Джамгад Чунпонвонг постановил, что официальные лица обязаны издать приказ о приостановке строительства и запрете доступа к зданию, а также потребовать от застройщика устранить нарушения или снести возведенные с нарушением закона объекты. То, что это до сих пор сделано не было, судья признал проявлением халатности со стороны официальных лиц. Муниципалитету Раваи было 90 дней на то, чтобы принять необходимые меры.

В беседе с «Новостями Пхукета» 8 августа мэр Раваи Арун Солос заявил, что ждет официального постановления суда, которой должно прибыть «в течение этой недели».

«Затем я отдам управлению общественных работ распоряжение выпустить приказ о сносе, после чего они передадут его компании Property Phuket Eva Group Co Ltd. Передача приказа будет означать, что все построенные с нарушением конструкции должны быть убраны в течение 30 дней. В случае, если этого не произойдет, есть два варианта: либо мы сами снесем, что нужно, либо их обяжет это сделать суд», – заявил Арун Солос.

«Мы должны выполнять свои обязанности, иначе на наше бездействие будут жаловаться», – добавил он.

Корреспондент «Новостей Пхукета» в течение дня несколько раз звонил по номеру Property Phuket Eva Group. В конце концов, с указанного номера сотруднику редакции перезвонили и сообщили, что этот номер не принадлежит компании, после чего повесили трубку. При этом руководство компании с 2012 года настаивало на том, что никаких нарушений при строительстве допущено не было.

Напомним, что муниципалитет Раваи недавно подвергся критике в связи с другим строительным проектом на побережье, внимание к которому также привлекли местные жители. Речь идет о строительстве таунхаусов/отеля в живописной бухте Сен (Ао-Сен) рядом с пляжем Най-Харн. Официальные лица уже установили, что строители отклонились от изначального проекта, и потребовали внести изменения.  

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