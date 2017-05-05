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Суд обязал DNP выплатить компенсацию за обвинения в незаконном захвате земли

Пхукетский суд удовлетворил иск владельцев земельного участка, на котором стоит вилла Baan Farang, о компенсации за обвинения в незаконном захвате земли.

Иккапоп Тхонгтуб

5 Мая 2017 15:04:25

Дамронг Пидет инициировал проверку 11 объектов недвижимости на севере Пхукета в 2012 года. Фото: Архив The Phuket News
Дамронг Пидет инициировал проверку 11 объектов недвижимости на севере Пхукета в 2012 года. Фото: Архив The Phuket News

В четверг, 4 мая, суд Пхукета принял решение, что Департамент национальных парков (DNP) и двух чиновников выплатить суммарно 1,9 млн бат Бернару Готье, Порнсаку Панмату и компании Noon Co Ltd. по делу о законности их прав на земельный участок в районе парка Sirinart, где находится вилла Baan Farang.

Трое истцов обратились в суд после того, как Департамент национальных парков начал в их отношении проверку на основании подозрений в незаконном захвате земли в одной из самых элитных частей Пхукета. Суд в итоге принял решение, что Бернар Готье, Порнсак Панмат и Noon Co Ltd. Полностью чисты перед законом.

Обращаясь в суд, истцы заявили, что проверка нанесла им ущерб в размере 45 млн бат, и потребовали компенсировать эту сумму плюс пени в размере 7,5% годовых с момента изначального заявления DNP о проверки. Ответчиками по делу выступали шесть человек, включая занимавшего тогда пост главы ведомства Дамронга Пидета.

Пхукетский суд признал господина Пидета и еще четырех госслужащих невиновными, однако обязал DNP как организацию выплатить истцам компенсацию в 1,5 млн бат. Плюс по 200 тыс. должны заплатить бывший глава нацпарка Sirinart Чивапап Чиватха и бывший советник главы DNP Сунтхорн Ватчаракун.

Напомним, в 2012 году Дамронг Пидет инициировал на Пхукете резонансное расследование в отношении владельцев 11 объектов недвижимости, находившихся, по его утверждению, на территории нацпарка, где продажа земли и строительство запрещено. Люксовая вилла Baan Farang была в числе объектов, которые Дамронг Пидет подозревал в незаконном возведении. Именно эти обвинения стали поводом для иска.

Нынешний глава нацпарка Sirinart Витун Детпрамуанпхон в беседе с The Phuket News заявил, что он в курсе судебного разбирательства.

«Это дело еще не завершено, поскольку DNP имеет право подать аппеляцию или даже обратиться в верховный суд. Мне нужно уточнить у департамента, что они намерены сделать в качестве следующего шага», – заявил господин Детпрамуанпхон.

«Расследование в отношении других случаях предполагаемого незаконного оформления в собственность земли в парке Sirinart будет продолжено. Ряд подобных дел сейчас расследуются, и еще более чем десятью занимается Департамент специальных расследований», – добавил он.

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