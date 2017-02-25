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Суд назначил слушание по делу о столкновении аквабайков на июнь

Согласно реестру пхукетского суда, слушание по делу австралийца Томаса Китинга должно состояться только 23 июня. На все это время ему запрещено покидать Таиланд.

Таньялак Сакут

25 Февраля 2017 15:16:25

Фото: Премкамон Кетсара
Фото: Премкамон Кетсара

В воскресенье, 5 февраля, австралиец Томас Китинг и его подруга Эмили Джейн Колли арендовали два аквабайка на Кароне и отправились кататься у пляжа Ката, где водные мотоциклы Китинга и Колли столкнулись. В результате аварии 20-летняя Эмили Джейн Колли погибла, 22-летний Китинг серьезных травм избежал и когда девушку достали из воды, помогал проводить сердечно-легочную реанимацию (см. здесь).

В пятницу, 17 февраля, австралиец предстал перед судом провинции Пхукет и признал вину. В полиции Карона после этого заявили, что вердикт будет оглашен в течение «четырех-пяти дней». Однако когда «Новости Пхукета» изучили судебный реестр 24 февраля, то выяснилось, что в качестве даты слушаний там указано 24 февраля. Представители суда, до которого дозвонился корреспондент редакции, прояснить ситуацию не смог.

«В настоящий момент Томас Китинг вышел под залог, но его паспорт хранится в здании суд и он не может покинуть территорию Королевства Таиланд. Простите, больше никакой информации мы предоставить не можем», – заявил собеседник редакции.

В МИД Австралии «Новостям Пхукета» заявили, что никак не могут повлиять на ход процесса Китинга.

«Правительство Австралии не может вмешиваться в суверенный судебный процесс в другой стране», – заявил представитель МИД.

Напомним, что в схожей ситуации сейчас находится и 53-летняя россиянка Ольга Смирнова, которая должна предстать перед судом за нарушение правил посещения кораллового рифа у острова Рача-Яй. Слушания по ее делу назначены на вторую неделю марта (подробнее читайте здесь).

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