Стройка на Ао-Сене остановлена распоряжением мэра Раваи

Строительство отеля/таунхаусов на мысе Ао-Сен в районе пляжа Най-Харн было приостановлено после того, стройплощадку проинспектировали официальные лица из муниципалитета Раваи.

1 Августа 2017 16:54:23

По следам инспекции, 31 июля, в муниципалитете Раваи состоялось совещание, на котором также присутствовал капитан Боворн Пхромкэунгам, занимающий должность заместителя директора пхукетского отделения Командования операциями в области внутренней безопасности (ISOC).

Совещание завершилось тем, что муниципалитет Раваи отдал распоряжение прекратить строительство на Ао-Сене. По одним источникам, на дороге между бухтой Сен и мысом Кратхинг строятся таунхаусы, по другим – небольшой резорт. Стройка вызвала критику в соцсетях, поскольку возводящиеся на Ао-Сене здания закроют вид на море.

Официальные лица подтвердили, что земельный участок под проект был приобретен на законных основаниях. Также владелец земли получил разрешение на строительство, позволяющее ему возвести четыре трехэтажных здания. Однако инспекция показала, что строители отклонились от того проекта, который был изначально представлен на одобрение.

Как пояснил мэр Раваи Арун Солос, некоторые из этих отклонений можно легализовать, для чего владельцу земли необходимо внести изменения в план строительства и подать обновленный документ на утверждение в муниципалитет. Другие «вольности» легализованы не могут никак. Эти элементы общей постройки должны быть снесены в течение 30 дней.