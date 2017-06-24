Строительство нового Provincial Hall выбилось из графика

Новое здание администрации провинции Пхукет (Provincial Hall) готово лишь на 70%, и подрядчику Chun Eiew Co Ltd необходимо увеличить темп, чтобы избежать штрафов.

24 Июня 2017 16:15:53

Управление по связям с общественностью провинции Пхукет сообщило, что строительство нового здания Provincial Hall в районе парка Рамы IX идет с отставанием от графика, даже несмотря на то, что подрядчику дали дополнительные 180 дней на завершение работ.

«Изначально срок реализации проекта был с 6 сентября 2016 года по 29 мая 2017 года. Затем срок был продлен на 180 дней, так что подрядчик должен завершить работы к 26 ноября 2017 года. Если к этому моменту комплекс не будет сдан, подрядчику придется выплатить штраф в размере 449 тыс. бат за каждые сутки просрочки», – заявила глава PR-управления Бутсая Джайпием.

По слова госпожи Джайпием, сейчас работы завершены на 70%, что свидетельствует об отставании от графика.

«Подрядчик полагает, что строительство будет завершено в январе 2018 года», – добавила он.

О том, что сдать комплекс к маю не получится, еще в начале января говорил тогдашний губернатор Пхукета Чокчай Дечаморнтхан, однако штрафов за просрочку он не упоминал.

Срыв сроков господин Дечаморнтхан объяснял тем, что в изначальный проект пришлось вносить изменения. Сейчас Бутсая Джайпием объясняет задержку «нехваткой рабочих».