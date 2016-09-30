Строителей тоннеля у Tesco оштрафуют на 200 млн бат

Компания подрядчик, просрочившая сдачу тоннеля на 20 месяцев, заплатит штраф в размере 10 млн бат за месяц.

30 Сентября 2016 12:35:58

Национальный омбудсмен Раксагеча Чэчай в третий раз приехал на Пхукет, чтобы проверить тоннель у Tesco.

Компании Vivat Construction Co Ltd, которая сейчас завершить тоннель у Tesco Lotus на Bypass Rd., придется заплатить 200 млн бат штрафа за срыв сроков строительства. Об этом в ходе инспекции заявил национальный омбудсмен Раксагеча Чэчай. Господин Чэчай посетил Пхукет ранее на этой неделе, чтобы лично оценить, как идут работы. Этот визит омбудсмена стал уже третьим с начала года.

«Я снова прибыл сюда, поскольку получил множество жалоб от граждан, сообщавших, что дорога опасна», – пояснил господин Чэчай.

«Этот проект должен был быть сдан еще в июне 2015 года, и задержка напрямую влияет на безопасность дорожного движения. Срыв срока вызван такими факторами, как перерывы на большие праздники и сильные дожди. Я верю, что люди с пониманием отнесутся к этому», – добавил он.

По словам омбудсмена, неспособность вовремя завершиться строительство обойдется компании в 200 млн бат. Почему штраф будет именно таким, господин Чэчай не пояснил. При этом ранее сообщалось о штрафе в 2 млн бат за каждый день просрочки.

Омбудсмен выразил уверенность в том, что новая развязка на Bypass Rd. поможет уменьшить пробки и сделает жизнь и отдых на Пхукете более комфортными.

«В некоторых из жалоб, которые я получал, люди говорили, что проводят на дорогах больше времени, чем на пляжах», – заявил господин Чэчай.

По словам омбудсмена, следующий проект на его контроле – строительство двух эстакад на Thepkrasattri Rd. (подробнее здесь).

Напомним, что в настоящий момент движение на перекрестке у Tesco Lotus уже нормализовано. Рабочие заканчивают укладку асфальта и нанесение дорожной разметки. Планируемый срок окончания работ – 15 октября (подробнее читайте здесь).