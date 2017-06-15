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Страдавший от рака экспат из Франции покончил с собой в Камале

Гражданин Франции Анри Поль Жан Мело покончил с собой в собственном доме в Камале утром 15 июня.

Иккапоп Тхонгтуб

15 Июня 2017 17:11:04

Фото: Туристическая полиция Пхукета
Фото: Туристическая полиция Пхукета

Полиция получила сообщение о происшествии около 10:45 утра. Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили 81-летнего француза уже без признаков жизни. Тело иностранца с ножом в груди находилось в кресле у компьютера на первом этаже дома. 

«В комнате не было никаких признаков борьбы, компьютер и телевизор все еще оставались включенным. На данном этапе полиция полагает, что он погиб от собственной руки», – заявил полковник Прасерт Тхонгпром из полицейского участка Камалы. Тело иностранца доставили в больницу Patong Hospital, где будут проведены необходимые по полицейскому регламенту процедуры.

Связавшая с The Phuket News и «Новостями Пхукета» супруга господина Мело рассказала, что несколько месяцев назад у мужчины был диагностирован рак. На предложение жены сделать операцию француз ответил отказом.

«Мы наняли сиделку, чтобы она хорошо о нем заботилась. Когда его состояние было максимально тяжелым, ему нужна была забота 24 часа в сутки. Не так давно ему стало лучше, но сиделка все равно продолжала приходить и помогать мне по дому», – рассказала госпожа Чалермси, супруга покойного господина Мело.

По словам женщины, в момент происшествия она беседовала на улице со знакомым, а сиделка прибиралась в спальне.

«Анри сидел за компьютером в гостиной, а я вышла на улицу, поговорить со знакомым. Я провела снаружи меньше пяти минут, когда услышала как его кресло сотряслось. Последнее, что я увидела, было, как Анри машет мне... Я подумала, что ему нужно в уборную и пошла подать ему ходунки, и в этот момент [вошедшая в гостиную] горничная закричала в ужасе от увиденного», – рассказала Чалермси.

Посольство Франции в Таиланде было проинформировано о случившемся. Редакция «Новостей Пхукета» выражает глубокие соболезнования госпоже Чалермси, а также всем родственникам и друзьям господина Анри Мело.

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