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Стейк в стиле гаучо в Asado Gaucho Grill

Расположенный у кольца Чалонга ресторан Asado Gaucho Grill популярен и среди экспатов, и среди туристов.

Джей-Пи Местанза

27 Февраля 2017 10:19:04

Пожалуй, главный фактор его успеха – это пусть не самое большое, но гибкое и разностороннее меню, предоставляющая достаточно выбора, чтобы возвращаться в заведение раз за разом. В Asado можно заглянуть и на романтический ужин со стейком, и чтобы промочить горло с друзьями под классические барные закуски. Тем более, что расположение ресторана последнему весьма способствует.

Среди закусок в Asado есть как индивидуальные блюда, так и сеты на компанию. Мы решили попробовать фаршированные шляпки грибов портобелло (разновидности шампиньонов) с двумя видами сыра: крем-сыром и пармезаном. Также шеф Аарон посоветовал взять колбаски чоризо с острым соусом и камамбером с ягодами «на гарнир». Грибы у повара получили очень нежными и ароматными, а чоризо – приятно острыми с отчетливыми нотками паприки и чили. Камабер же оказался настолько мягким, что его можно было мазать на хлеб, как мы и поступили.

Французско-испанский набор закусок появился на нашем столе не случайно, поскольку и шеф Ааарон, и владелец заведения Стивен – оба экспаты, посвятившие жизнь гастрономическому делу и успевшие перед Asado поработать с самыми разными ресторанами. Идея этого заведения родилась, когда к ним присоединился третий партнер – Саймон.

«Мы хотели открыть что-то, что будет выше обычного уровня, сделать, что-то другое на Пхукете», – объясняет Аарон.

Как можно догадаться из названия, в качестве «другого» выбор пал на арентинскую традицию барбекю, которая и называется асадо. Именно аргентинский гриль – паррилья – встречает гостей ресторана сразу на входе, и именно с него отправляются на стол главные блюда шефа Аарона.

«Идея стейка была изначально главной. Оттолкнувшись от нее, мы пришли к испано-латиноамериканской кухне, а оттуда – к французским соусам, так что у нас теперь широкий выбор в меню», – объясняет Стивен.

Формат ужина в Asado типичен для стейкхауса: выбери свой стейк, выбери три гарнира к нему (или больше), добавь соус. Все очень просто и позволяет каждый раз получать новый набор вкусов.

Мы решили попробовать несколько стейков, начав с вырезки или, как она значится в меню, тендерлойна. По нашей просьбе шеф приготовил мясо в прожарке rare, что было правильным решением. На гарнир же были поданы картофель фри с травами и пармезаном, полента, салат из фасоли, овощной салат и соус беарнез. Новозеландская говядина оказалась очень выразительной, а классический гарнир сразу напомнил, что именно так стейк и надо есть.

Вторым из выбранных нами стейков стал фланк в прожарке medium rare с перечным соусом, полентой, картошкой-фри с травами и картофельным пюре. В этом случае мясо осталось нежным и сочным внутри, но снаружи успело получить характерную поджаристость со вкусом дымка, которая объединила все блюдо в один ансамбль. Сливочный соус с ароматом перца и нежное картофельное пюре стали прекрасным дополнением к мясу.

Собственно, одна из особенностей Asado – это как раз ощущение того, что стейк надо готовить и есть именно так, как это делают здесь. Интерьер с легким винтажным флером, жаровня с раскаленными углями, первоклассная говядина и никакой пафосности, свойственной многим другим стейкхаусом. Это местный ресторан со всем его очарованием, который к тому же не пытается разрушить твой бюджет заоблачными ценами.

 

Asado Gaucho Grill находится на улице, ведущей от кольца к пирсу Чалонга. Заведение открыто ежедневно с 16:00 и до полуночи. Меню и другую информацию можно найти на Facebook.com/AsadoGauchoGrill.

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Стейк в стиле гаучо в Asado Gaucho Grill
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