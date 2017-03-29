Star Cruises объявила о запуске круизов из Паттайи

В течение пяти месяцев следующего высокого сезона круизный лайнер SuperStar Gemini будет базироваться в Лэм-Чабанге и предлагать круизы оттуда.

29 Марта 2017 10:40:56

Третья по величине круизная компания мира Star Crusies объявила о том, что в следующем высоком сезоне ее лайнер SuperStar Gemini будет базироваться в Лэм-Чабанге (в 25 км от Паттайи) и предлагать круизы из Таиланда по Южно-Китайскому морю. Объявление было сделано во вторник, 28 марта, Лэм-Чабанг станет портом приписки SuperStar Gemini на период с 17 декабря 2017 года по 27 апреля 2018 года, сообщает Bangkok Post.

SuperStar Gemini – 230-метровый круизный лайнер, рассчитанный на 2156 пассажиров и 700 человек обслуживающей их команды. В основном судно базируется в Сингапуре, однако время от времени меняет порт приписки и маршруты круизов, среди направлений которых в прошлом был и Пхукет. На борту лайнера находятся около десяти ресторанов и баров, спа-центр, салон красоты, казино, концертный зал, комната для игры в маджонг, магазины дьюти-фри.

В следующий высокий сезон SuperStar Gemini будет совершать круизы из Лэм-Чабанга в Сиануквиль и к острову Самуи (продолжительность – три ночи), а также в Сиануквиль и к острову Конг (продолжительность – две ночи). Стоимость круизов будет находиться в пределах от 8,9 тыс. бат до 12,9 тыс. бат с человека.

Президент Ассоциации тайских агентов путешествий (ТТАА) Супарерк Сурангура приветствовал решение Star Cruises и отметил, что оно будет выгодно туристическому бизнесу Таиланда и напрямую, и опосредованно. Участники круизов, разумеется, потратят часть денег на территории Королевства, но кроме того, Таиланд сможет продемонстрировать свою портовую инфраструктуру на региональном уровне.

«Таиланд должен направлять больше сил на улучшение инфраструктуры глубоководных портов, чтобы все больше коммерческих круизов пользовались их инфраструктурой. Это поддержит усилия правительства по развитию тайской инфраструктуры для морского туризма», – заявил Супарерк Сурангура.

«Также необходимо отладить иммиграционные процедуры для пассажиров круизных лайнеров, чтобы на равных конкурировать с другими странами региона», – добавил он.

Лидерами в сфере морского туризма в АСЕАН в настоящий момент являются Сингапур, Гонконг, Китай и Вьетнам. Компания Star Cruises с флотом из шести лайнеров – крупнейший региональный игрок на этом рынке.

Президент Star Cruises Анг Му Лим позитивно оценил перспективу возвращения компании в Таиланд, вспомнив опыт работы на Пхукете в 1995 году. Тогда, по словам Анга Му Лима, путешественники оставили положительные отзывы о круизах.