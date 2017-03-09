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Stand Up Projects переплывет залив Пханг-Нга на досках

Бордеры совершают путешествие, чтобы поддержать кампанию по сбору средств на постройку медицинского судна Ixdos.

9 Марта 2017 12:24:48

Участники проекта Stand Up Projects – ребята отчаянные, и на Пхукете это известно всем, кто занимается серфингом или паддлбордингом. Так именно они в 2012 году рискнули первым обойти вокруг Пхукета на досках для SUP, а когда это у них получилось – включили соответствующий «тур» в список предлагаемых туристам приключений. Теперь подобное 130-километровое путешествие совершить может любой желающий, а члены Stand Up Projects поставили перед собой новую цель, гораздо более амбициозную. Восемь членов проекта намерены пересечь на досках весь залив Пханг-Нга, добравшись от побережья провинции Краби до Пхукета.

Тогда, в 2012 году, участники проекта отправились в плавание вокруг острова, чтобы собрать деньги на открытие учебного центра для бирманских детей. Сейчас они совершают путешествие, чтобы поддержать кампанию по сбору средств на постройку Mission Ship, специального судна, которое будет помогать людям, живущим на маленьких островах и не имеющим доступа к медицинским услугам.

При поддержке Phuket.Net, E-media Asia и Skyla’s Surf & SUP Club участники экспедиции уже арендовали автобус, который 12 марта доставит их вместе со всем снаряжением в Краби. Там они переночуют и утром 13 числа отправятся в путь. Прибыть на Пхукет падлбордеры планируют во вторник, 14 марта.

Готовясь к путешествию, члены Stand Up Projects составили несколько возможных маршрутов путешествия и выбрали подходящие для ночевки острова. Впрочем, каким будет их реальный путь, падлбордеры пока не знают, поскольку все будет зависеть от погоды. Падлбордер и участник первой экспедиции Люк Реммерс пояснил, что главная трудность – это невозможность предсказать направление и силу ветра. Участники экспедиции, конечно, хотели бы, чтобы он был попутным и недостаточно сильным для того, чтобы вызвать волнение на море, поскольку двигаться экспедиция будет не вдоль побережья, а «напрямую», к островам Яо-Яй и Яо-Ной, а оттуда – на Пхукет.

Когда проект Stand Up Projects только начинался, одной из его целей была заявлена поддержка социальных проектов, реализуемых на Пхукете. Строительство Mission Ship – именно такая инициатива. И когда основатель клуба Тим Кэмпбелл узнал о ней, то решил внести посильный вклад в благое дело.

«Мы планируем построить небольшое судно, которое мы называем медицинской. Это будет парусная лодка, дополнительно оборудованная мотором, с квалифицированным персоналом на борту, таким как врач, медсестра, преподаватель. Судно будет путешествовать между островами по всему миру, где она может потребоваться. В первую очередь мы будем проводить вакцинацию в рамках кампанией Детского Фонда Организации Объединённых Наций (UNICEF), который намерен привить всех детей в мире», – приводятся на сайте проекта Mission Ship слова идеолога проекта и моряка Патрика Викерса. Имя для лодки уже выбрано – Ixdos.

По словам Патрика, идея пришла ему в голову когда он работал в Папуа – Новой Гвинее.

«Я вспомнил о том, как в давние годы миссионерские шхуны осуществляли доставку лекарств, товаров и квалифицированных специалистов между островами. Парусные шхуны давно уже в прошлое, но проблемы-то остались. Когда я пришел с этой идеей в ближайший офис UNICEF, там с радостью приветствовали появление нового миссионерского в судна, которое бы курсировало между островами, не имеющими больниц», – говорит Патрик.

Строительство Mission Ship ведется на Пхукете. Проект поддерживают самые разные местные компании организации – от British International School Phuket до C & C Marine. К примеру, в январе этого года на лодку установили электрогенератор, который пожертвовал Патрику и его команде Крейг из C & C.

«Настоящие герои – это как раз люди вроде Патрика, которые посвятили себя проектам, направленным на благо других людей. Для меня честь иметь возможность поддержать их, как могу», – говорит Тим Кэмпбелл из Stand Up Projects.

Сейчас Ixdos почти готова к спуску на воду, чтобы завершить проект нужны 2 млн бат. На эту сумму, в частности, будет закуплена бортовая электроника, паруса и такелаж. Команда Stand Up Project надеется, что их экспедиция из Краби на Пхукет привлечет к проекту достаточно внимания, чтобы собрать 200 тыс. на паруса, и просит всех неравнодушных пожертвовать столько, сколько получится.

Информацию об экспедиции падлбордеров можно найти на странице Stand Up Projects в Facebook. Подробнее о проекте Mission Ship читайте на www.missionship.com, там же можно найти контакты Патрика Викерса. Пожертвовать средства можно на www.GoGetFunding.com/SUP..

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