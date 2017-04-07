Sports Camp Australia нашла партнера на Пхукете

Thanyapura обещает Пхукету тысячи новых туристов за счет партнерства с Sports Camp Australia.

8 Апреля 2017 12:01:32

Вице-губернатор Пхукета Сивапорн Чуасават, гендиректор Thanyapura Филипп фон Харденберг, председатель Sports Camp Australia Джеймс Мак и министр туризма и спорта Таиланда Кобкарн Ваттанаврангкун. Фото: Thanyapura

Спортивно-оздоровительный центр Thanyapura подписал партнерское соглашение с организацией Sports Camp Australia (SCA), занимающейся организацией выездов молодых атлетов на тренировочные курсы по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону. Первые спортивные сборы на базе Thanyapura состоятся уже в июне-августе этого года. Клуб организует школы плавания, тенниса и футбола для юных спортсменов из Австралии.

«Ожидается участие около 20 тыс. школьников, родителей, тренеров и членов групп поддержки из Австралии, что в общей сложности обеспечит отелям Пхукета 40 тыс. номеро-суток. 50% от этого числа примут другие отели в данном районе», – говорится в пресс-релизе Thanyapura.

В ближайшие годы спорткомплекс планирует организовать спортивные лагеря по легкой атлетике, футболу, баскетболу, бейсболу, плаванию, теннису и другим дисциплинам.

«Клуб Thanyapura предан идее превратить Таиланд в региональный спортивный хаб для международного сообщества. Мы заключили партнерское соглашение с SCA, чтобы спортивный туризм на Пхукете развивался за счет притока новых юных спортсменов, их родителей и тренеров из регионального спортивного сообщества», – обозначил цель проекта гендиректор Thanyapura Health & Sports Resort Филипп фон Харденберг.

Комментируя заключение партнерского соглашения председатель SCA Джеймс Мак подчеркнул, что «Thanyapura продолжает оставаться исключительным тренировочным центром для спортсменов всех уровней».

Также проект приветствовали представители администрации Пхукета во главе с вице-губернатором Сивапорн Чуасават и Министерство туризма и спорта. Глава ведомства Кобкарн Ваттанаврангун лично присутствовала на церемонии заключения соглашения между Thanyapura и SCA.

«Это не только принесет пользу туристам, приезжающим на Пхукет ради его спортивных программ, но и подстегнет тайских спортсменов к участию в спортивных состязаниях», – заявила госпожа Ваттанаврангкун.

Инфраструктура Thanyapura действительно соответствует самым высоким требованиям и ожиданиям. В частности, клуб располагает бассейнами олимпийского уровня, первоклассными беговыми дорожками (там тренировались российские паралимпийцы), теннисными кортами (на них играла Мария Шарапова), качественной трассой для соревнований по велоспорту. При комплексе имеется собственный отель и оздоровительный центр.