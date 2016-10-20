Спортивный календарь пересмотрен ввиду траура

Траур по Его Величеству Пхумипону Адульядету внес существенные коррективы в календарь спортивных событий на ближайший месяц.

26 Октября 2016 09:41:28

Традиционный триатлон в Лагуне – Laguna Phuket Triathon – пройдет по расписанию 20 ноября, но программа мероприятий будет скорректирована. Фото: Laguna Phuket Tri

В знак скорби по Королю Таиланда организаторы значительного числа спортивных событий приняли решения отменить мероприятия или перенести их на более поздний срок. К настоящему моменту известно о следующих изменениях.

В воскресенье, 16 октября, на Пхукете должен был состояться благотворительный забег Starwood Run to Give от одноименной отельной группы. Мероприятие было оперативно отменено, и Starwood уже назвала новую дату забега. Он состоится 27 ноября этого года, место проведения прежнее – Bang Wad Dam.

Велогонка Phuket Cycling Race от спортклуба Thanyapura также была перенесена. Мероприятие, изначально назначенное на 13 ноября, состоится 29 января следующего года. Еще одно мероприятие Thanyapura – Colour Fun Run в честь Его Величества Короля – было решено отменить полностью. Однако спортклуб обещает, что со следующего года забег вернется на Пхукет.

Соревнования по триатлону Laguna Phuket Triathon в пхукетской Лагуне пройдут по расписанию, 20 ноября. Однако организаторы уже заявили, что программа мероприятия будет скорректирована с учетом национального траура.

То же самое касается и главной пхукетской регаты – Phuket King’s Cup Regatta – мероприятие пройдет на острове 3-10 декабря, но в программу будут внесены изменения.

В заявленный срок состоится и тайский этап глобальных соревнований Iron Man 70.3. Организаторы ждут участников на дистанции 27 ноября, но программа мероприятия будет скорректирована с учетом национального траура.

Турнир по спортивному рыболовству Phuket International Sportfishing Tournament (PIST) должен пройти без изменений 24-26 ноября, во всяком случае, об отмене соревнований пока не сообщалось.

Турнир по гольфу Singha Phuket Open 2016 в рамках All Thailand Golf Tour был перенесен на более поздний срок. Изначально организаторы планировали, что соревнования пройдут в Laguna Phuket Golf Club с 24 по 30 октября. Bangkok Post пишет, что соревнования перенесены на 21-27 ноября, но на сайте турнира пока подтверждения нет (в объявлении организаторов указано, что дату еще предстоит установить).

Вместе с дебютным Phuket Open перенесены были еще четыре турнира по гольфу в Таиланде, включая соревнования Blue Sapphire Golf & Resort. Также были отменены пресс-конференции, на которых планировалось представить программы Thongchai Jaidee Invitation Golf Tournament и Honda LPGA 2017.

Поединки бойцов муай-тай на бангкокских стадионах Ratchadamnoen и Lumpini были приостановлены на месяц. Ринги откроются 14 и 15 ноября соответственно. Прямые телевизионные трансляции тайского бокса отменены на 30 дней, пхукетские ринги также приостановили проведение боев.

Также были отменены все мероприятия, связанные с празднованиями 52-летия со дня основания Спортивного управления Таиланда. Организация планирует отметить свой день рождения 16 декабря, в Национальный день спорта.