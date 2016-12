Спастись и спасти: Какие полномочия имеют спасатели «Новости Пхукета» поговорили с главой Phuket Lifeguard Service о работе пляжных спасателей. 12 Октября 2016 11:05:30 Сезон муссонов на Пхукете все еще в разгаре, и в СМИ регулярно появляются сообщения о трагических инцидентах на пляжах. В большинстве из таких историй отмечается, что тот или иной купальщик «вошел в воду, проигнорировав запрет спасателей». Корреспондент «Новостей Пхукета» Чанида Суммаст поговорила с главой Phuket Lifeguard Service Chief Пратхаютом Чуаюанем о том, какие полномочия имеют спасатели на пляжах Начнем с главного, что в праве предпринять спасатели, если турист входит в воду, подвергая себя угрозе? Мы можем предупредить их – вербально или жестами – о том, что это опасно. Иногда спасатели пользуются свистком, чтобы привлечь внимание и отдать распоряжение покинуть воду. Могут ли спасатели вызвать полицию, если кто-то игнорирует требования? Да, спасатели могут вызвать на помощь полицию, и это работает, поскольку люди в форме пользуются уважением и доверием. К примеру, несколько лет назад на пляже Ката были серьезные проблемы с безопасностью на воде. Туристы просто не слушали спасателей. Но затем мы заручились поддержкой полиции и ситуация стала лучше. Что необходимо делать, если вы видите, что человеку в воде нужна помощь, а спасатели поблизости отсутствуют? Первое – это громко позвать на помощь. Возможно, кто-то сможет привлечь внимание ближайшего спасателя. Если помочь некому, то можно бросить тонущему веревку или какой-то плавучий объект, за который он сможет ухватиться. Также необходимо связаться с полицией по телефонам 1169 и 1555. Вы можете позвонить сами или попросить кого-то сделать звонок. Также можно позвонить в туристическую полицию по номеру 1155. Как часто вы сталкиваетесь с тем, что туристы игнорируют красные флаги и требования спасателей? В Патонге примерно 15-20% всех купальщиков либо игнорируют предупреждения спасателей, либо не понимают их. Характерно, что среди россиян примерно такое же количество прекрасно понимают запреты, но просто пренебрегают ими. Также мы выяснили, что у китайских туристов есть проблемы с пониманием, что значат красные флаги, запрещающие купание. Примерно 10% значения флагов просто не понимают. И в целом, пожалуй, 5% от всех туристов, когда оказываются на пляже впервые, не осознают серьезности предупреждений и того, что они просто не смогут здесь плавать. Но через один-два дня это осознание появляется. На каких пляжах инциденты происходят чаще всего и есть ли какие-то факторы, влияющие на эти показатели? На Кароне ситуация с происшествиями на воде хуже всего. Главная из проблемных групп туристов – это люди в возрасте 27-55 лет, они попадают в беду чаще всего. Среди нарушителей хуже всего россияне. Возможно, это потому что они не говорят по-английски, но зачастую с языком это не связано. Они просто игнорируют запрет и идут плавать. Китайцы же действительно часто не понимают, что спасатели пытаются им сказать. Общаясь с ними часто приходится прибегать к языку жестов, показывать на красные флаги несколько раз. Впрочем, сейчас ситуация постепенно улучшается. Некоторые спасатели в Патонге немного говорят по-китайски и по-русски. Может ли спасатель силой не позволить туристу войти в воду? Нет, у нас нет юридических полномочий не дать человеку войти в воду. Но если спасатель видит, что ситуация однозначно крайне опасная для купальщика, тогда он попытается физически удержать туриста. Также мы можем вызвать полицейских, чтобы они решили вопрос со злостным нарушителем и увели его с пляжа. Давайте представим, что некий нарушитель сознательно проигнорировал запрет спасателей, вошел в воду и попал в беду. В такой ситуации спасатели обязаны сами рисковать жизнью и бросаться на помощь? Мы никогда не откажемся от попытки спасти кого-то, кто тонет. Даже если этому туристу несколько раз безрезультатно говорили об опасности, а он никого не слушал. Да, иногда кажется, что некоторые туристы сами не дорожат собственными жизнями, но мы спасатели и наш долг – защищать людей, в том числе, и от самих себя. Есть ли у вас какие-либо пожелания в связи со своей работой? Мы бы хотели улучшить коммуникацию с туристами, чтобы они лучше представляли себе опасности, с которыми могут столкнуться на море. Хотелось бы, чтобы было больше информационных щитов с предупреждения на разных языках, в том числе, прямо в аэропорту. Текст может быть примерно таким: «Пожалуйста, купайтесь только между красно-желтыми флагами. Приятного отдыха на Пхукете!». Также мы хотели бы, чтобы гиды активнее информировали гостей острова о безопасности на пляжах. 