Спасенной из сетей черепахе придется ампутировать плавник

Сотрудники Центра морской биологии на Пхукете (РМВС) пытаются помочь морской черепахе, которую нашли на пляже Най-Янг в четверг, 8 июня.

9 Июня 2017 11:27:28

Запутавшуюся в рыболовной сети черепаху обнаружил турист из России, который затем позвал на помощь местного жителя Чанйута Буткрима. Тот, в свою очередь, позвонил в РМВС, а пока сотрудники центра добирались до места событий, присутствовавшие на пляже люди попытались своими силами освободить черепаху из ловушки.

«Сперва я попытался разорвать сеть, но у меня ничего не получилось. Тогда я разбил стеклянную бутылку и начал резать сеть осколком. Это заняло у нас два часа», – рассказал Чанйут.

«На плавнике черепахи была рана в том месте, где он запутался в сети», – добавил мужчина.

Директор РМВС Конгкиет Виттиваттанвонг подтвердил «Новостям Пхукета», что сейчас черепаха находится в центре и ей оказывается помощь.

«Черепаха получила очень серьезную травму. Порез на ее правом переднем плавнике проходит прямо до кости и вокруг раны уже начался некроз тканей. После операции мы оставим черепаху в центре примерно на год, после чего решим, что делать дальше», – рассказал доктор Виттиваттанвонг.

По словам специалиста, пострадавшая черепаха относится к виду оливковых черепах Ридлея. Возраст животного – 15-20 лет.