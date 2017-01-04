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Спасатели разняли драку двух кобр в Таланге

Экстренные службы тамбона Срисунторн получили сообщение о схватке между двумя змеями около 17:00 субботы, 31 декабря.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Января 2017 12:24:02

По словам звонившего, змеи устроили драку возле ресторана Pae Kruvit 2, находящегося за храмом Wat Tha Reua в Таланге.

Прибывшие на место событий специалисты-змееловы обнаружили 3,5-метровую королевскую кобру и ее соперницу – менее крупную змею, относящуюся к другому виду кобр. К моменту появления змееловов, королевская кобра уже успела один раз укусить соперницу, но схватка еще завершена не была.

Спасателям удалось поймать обеих змей, после чего они были по отдельности выпущены в джунгли в разных местах,

Примечательно, что на следующий день спасатели получили сообщение новой змее, также забравшейся в ресторан. Инцидент произошел в Кату, и там специалистам пришлось ловить 2,8-метрового питона. Вся операция заняла более получаса.

«Сейчас у змей сезон размножения, и мы думаем, что они ищут места, где можно было бы отложить яйца», – пояснил участившиеся сообщения о змеях один из спасателей, с которым удалось поговорить «Новостям Пхукета».

«К счастью, пока никто не пострадал, известно, что змеи в этот период агрессивны», – добавил он.

Напомним, на Пхукете работают несколько организаций спасателей, сотрудники которых обученных отлову змей. В частности, оперативно приехать на помощь могут специалисты фондов Ruamjai (тел: 076-283346-7) и Kusoldharm (тел: 076-246301, 076-246599).

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