Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Спасатели предупреждают об опасности купания в нынешнюю погоду

По словам спасателей, плохая погода установилась на неделю, и в течение этого времени купание может закончиться плачевно.

Таньялак Сакут

28 Марта 2017 16:59:45

В беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» глава Phuket Lifeguard Service Пратхают Чуаюань рассказал, что на пляжах западного побережья в последние дни произошло несколько инцидентов туристами. Серьезных случаев не было, но некоторым из отдыхающих спасателям пришлось оказывать первую помозь.

«Со вчерашнего дня волны начали становиться больше. В особенности они высокие на пляже Най-Харн ввиду погодных условий, и я обеспокоен безопасностью отдыхающих, когда погода такая, как сейчас», – отметил Пратхают Чуаюань.

«Пожалуйста, будьте осторожны на Банг-Тао, Най-Харне, Найтоне, Патонг», – добавил он.

По словам Пратхают Чуаюаня, погодные условия могут оставаться неблагоприятными еще неделю.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Ребенок родился в вагоне скорого поезда на тайской железной дороге
Ребенок родился в вагоне скорого поезда на тайской железной дороге
Королевский стиль: Традиционный тайский наряд для официальных мероприятий
Королевский стиль: Традиционный тайский наряд для официальных мероприятий
Промоушен Primal FC дебютировал на Пхукете
Промоушен Primal FC дебютировал на Пхукете
Ресторан PRU: С фермы – на стол
Ресторан PRU: С фермы – на стол
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.