Спасатели предупреждают об опасности купания в нынешнюю погоду

По словам спасателей, плохая погода установилась на неделю, и в течение этого времени купание может закончиться плачевно.

28 Марта 2017 16:59:45

В беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» глава Phuket Lifeguard Service Пратхают Чуаюань рассказал, что на пляжах западного побережья в последние дни произошло несколько инцидентов туристами. Серьезных случаев не было, но некоторым из отдыхающих спасателям пришлось оказывать первую помозь.

«Со вчерашнего дня волны начали становиться больше. В особенности они высокие на пляже Най-Харн ввиду погодных условий, и я обеспокоен безопасностью отдыхающих, когда погода такая, как сейчас», – отметил Пратхают Чуаюань.

«Пожалуйста, будьте осторожны на Банг-Тао, Най-Харне, Найтоне, Патонг», – добавил он.

По словам Пратхают Чуаюаня, погодные условия могут оставаться неблагоприятными еще неделю.