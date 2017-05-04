The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Спасатели Пхукета ждут поддержки из Бангкока

По словам шефа Phuket Lifeguard Service, на одну зарплату пляжному спасателю просто невозможно прокормить семью. Приходится подрабатывать на службе.

Новости Пхукета

10 Мая 2017 08:53:42

Фото: Архив The Phuket News
Фото: Архив The Phuket News

Из-за недостатка финансирования пляжные спасатели на Пхукете вынуждены совмещать дежурство с подработкой, подтвердил глава Phuket Lifeguard Service Пратхают Чуаюань. Впрочем, вице-премьер уже пообещал лайфгардам поддержку, и сейчас те ждут ответа на направленный ему запрос.

К тому, что спасатели на Пхукете вынуждены работать «на два фронта», привлек внимание один из читателей The Phuket News и «Новостей Пхукета», который написал письмо в редакцию и поинтересовался, почему некоторые из спасателей вместо наблюдения за пляжем занимаются прокатом досок для серфинга. Когда вопрос был передан главе Phuket Lifeguard Service, тот признал, что если не позволять сотрудникам подрабатывать, то Пхукет останется вовсе без спасателей.

«Зарплата спасателя на Пхукете – от 12 до 15 тыс. бат в месяц, чего недостаточно, чтобы кормить семью. Хуже того, недавнее сокращение бюджета на службу спасения означает снижение зарплат. Так что если кто-то из спасателей хочет использовать свой опыт и знания, чтобы зарабатывать на жизнь, то остановить его очень трудно. Если мы пойдем на это, то, вероятнее, всего останемся со считанными единицами сотрудников на пляжах, а ведь уже сейчас нам крайне сложно привлекать кадры на работу», – отметил господин Чуаюань.

Глава Phuket Lifeguard Service заверил «Новости Пхукета», что старший спасатель на каждом пляже следит за тем, чтобы подработка не мешала основной службе сотрудников.

«Когда один из лайфгардов занят своей второй работой, его напарник всегда следит за пляжем. Жизнь людей – прежде всего», – заверил господин Чуаюань. Повышение зарплат спасателей и увеличение численности их штата могло бы улучшить ситуацию.

Напомним, в начале марта заместитель премьер-министра Тханасака Патимапрагорн посетил Пхукет, встретился со спасателями, выслушал их и пообещал поддержку. Встрече предшествовало обращение международного объединения спасателей ISLA к Праюту Чан-Оче, в котором глава организации призвал премьер-министра принять экстренные меры по поддержке пхукетских спасателей на фоне сокращения бюджета на оплату их труда, нехватки штата и слабой материально-технической базы.

«Составьте список того, что вам от меня требуется», – заявил заместитель премьера во время визита на Пхукет.

Свои предложения по улучшению работы службы спасения на острове местные лайфгарды в Бангкок уже направили и ожидают ответа.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Число раненых при взрывах в Паттани выросло 37 человек
Число раненых при взрывах в Паттани выросло 37 человек
История Пхукета: «Лиззи Веббер» и ее встреча с пиратами
История Пхукета: «Лиззи Веббер» и ее встреча с пиратами
Phuket FC пытается вернуться в свою игру
Phuket FC пытается вернуться в свою игру
Angsana посвятила апрель кухне северного Таиланда
Angsana посвятила апрель кухне северного Таиланда
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как устроена тайская лотерея?

Как устроена тайская лотерея?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.