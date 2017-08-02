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Спасатели Пхукета предупреждают о португальских корабликах

Сотрудники Phuket Lifeguard Service опубликовали на своей странице в Facebook предупреждение о португальских корабликах.

Новости Пхукета

2 Августа 2017 11:26:19

Фото: Phuket Lifeguard Service
Фото: Phuket Lifeguard Service

Сегодня утром спасатели опубликовали две фотографии ядовитой сифонофоры (физалии), найденной на пляже Най-Янг накануне.

«Вчера мы обнаружили один португальский кораблик на пляже Най-Янг. И пусть мы нашли всего один, но все равно необходимо предупредить отдыхающих, чтобы они были в курсе», – гласила подпись к снимкам.

Ранее в беседах с «Новостями Пхукета» глава Phuket Lifeguard Service Пратхают Чуаюань несколько раз предупреждал о «сезоне корабликов» и напоминал, что контакт с сифонофорой может быть крайне болезненным, хотя случаев гибели людей от яда физалий в Таиланде зафиксировано не было.

По словам Пратхаюта Чуаюаня, в случае контакта с корабликом необходимо промыть пораженный участок кожей теплой или морской водой, после чего обратиться к медиками, чтобы удостовериться в отсутствии каких-либо последствий. Если на пляже, где произошел инцидент, есть спасатели, то следует попросить о помощи их. Все сотрудники Phuket Lifeguard Service прошли соответствующее обучение.

Напомним, португальские кораблики появляются на пляжах Пхукета каждый год в сезон муссонов, с мая по октябрь включительно. В прошлом году спасателям пришлось даже закрыть для посещения два пляжа на западном побережье из-за того, что сифонофор было слишком много. 

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