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Спасатели: «Опасный сезон на пляжах начался раньше срока»

Пляжные спасатели Пхукета выпустили предупреждение для туристов, предупредив их о мощных волнах на пляжах западного побережья.

Шела Рива

4 Мая 2017 09:14:29

Фото: Phuket Lifeguard Service
Фото: Phuket Lifeguard Service

Члены Phuket Lifeguard Service через СМИ и Facebook предупредили отдыхающих о том, что Пхукет входит в сезон муссонов и волны на пляжах могут быть опасны уже сейчас. Предупреждение было выпущено после того, как 1 мая спасателям пришлось оказывать помощь туристке из России, которую сбило с ног и выбросило на песок мощной волной на Найтоне.

Женщина получила ссадину, но последствия могли бы быть и более серьезными. Такие волны – собирающихся высоким гребнем и обрушивающихся вниз на песок со значительной силой – хорошо известны, в частности, австралийским серферам. Именно они являются основной причиной травм позвоночника у поклонников серфинга в Австралии (о типичных пляжных угрозах читайте здесь).

На вопрос о том, как часто на пляжах Пхукета туристы получают подобные травмы, представитель Phuket Lifeguard Service заявил, что «случаев много». По его словам, такие волны в низкий сезон свойственны для Най-Харна, Ката, Карона, Сурина и Май-Кхао. Особенно актуально это для сезона муссонов, который обычно начинается на Пхукете с конца мая.

«С настоящего момента и далее такие волны, вероятно, будут образовываться ежедневно. Обычно муссоны приходят в последнюю неделю мая, но в этом году они начались раньше», – заявил представитель Phuket Lifeguard Service.

«Купаться пока что можно в любое время, но если вы видите, что образуется такая волна, необходимо срочно вернуться на берег. Не пытайтесь поймать волну, находясь на мелководье у самого берега», – предупредил спасатель.

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