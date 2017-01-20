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Спасатели Kusoldham Foundation раздадут 999 мешков риса нуждающимся

Раздача риса приурочена к 100 дня с момента смерти Его Величества Короля Пхумипона Адульядета.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Января 2017 16:13:31

Благотворительная кампания стартовала утром 20 января после официальной церемонии, на которой присутствовали губернатор Чокчай Дечаморнтхан, директор Kusoldharm Foundation Бенджаван Тампануват, директор Торговой палаты Пхукета Сурачай Чайяват и директор пхукетского офиса Национальной теле- и радиовещательной службы Таиланда Айсая Синбуссаякорн.

Среди лиц, которым предназначена помощь, значатся малообеспеченные жители Пхукета и морские цыгане. Раздача риса будет проходить в течение 20 и 21 января.

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