Спасатели Kusoldham Foundation раздадут 999 мешков риса нуждающимся

Раздача риса приурочена к 100 дня с момента смерти Его Величества Короля Пхумипона Адульядета.

20 Января 2017 16:13:31

Благотворительная кампания стартовала утром 20 января после официальной церемонии, на которой присутствовали губернатор Чокчай Дечаморнтхан, директор Kusoldharm Foundation Бенджаван Тампануват, директор Торговой палаты Пхукета Сурачай Чайяват и директор пхукетского офиса Национальной теле- и радиовещательной службы Таиланда Айсая Синбуссаякорн.

Среди лиц, которым предназначена помощь, значатся малообеспеченные жители Пхукета и морские цыгане. Раздача риса будет проходить в течение 20 и 21 января.