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Спасатель вернул туристам потерянный кошелек со 100 тыс. бат

Китайские туристы, забывший на пляже кошелек с паспортами и наличными на сумму в 100 тыс. бат, благополучно получили вещи назад благодаря спасателю из Патонга.

Иккапоп Тхонгтуб

1 Августа 2017 10:40:27

О благополучном воссоединении китайской пары со своими деньгами и паспортами спасатели сообщили на своей странице в Facebook в понедельник, 31 июля.

Работающий в тот день на пляже в Патонге лайфгард Тхалернгсак Ваньянпорн затем рассказал журналистам, что около 9:30 утра он отправился в магазин и по пути прошел мимо пары отдыхавших на берегу туристов из Китая. Когда же спасатель возвращался назад, иностранцев на прежнем месте уже не было, а на песке лежал бесхозный кошелек красного цвета.

Чтобы избежать каких-либо подозрений, Тхалернгсак позвал коллег и в их присутствии подобрал кошелек и открыл его. Внутри обнаружились два китайских паспорта и крупная сумма наличных в юанях (эквивалент примерно 100 тыс. бат).

Через несколько минут на место событий в слезах прибежал владелец кошелька, которому Тхалернгсак и вернул имущество, предварительно сверив личность владельца по фотографии в одном из паспортов.

Китаец рассказал спасателям, что вылетать с Пхукета ему нужно было в тот же день, поэтому потеря денег и документов стала бы большой проблемой. В качестве награды он вручил спасателю Тхалернгсаку 200 юаней (около 1000 бат).

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