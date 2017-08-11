Сотрудника отеля убило противовесом в шахте лифта

Полиция пока не установила обстоятельства смерти мужчины, погибшего от удара противовесом в лифтовой шахте одного из отелей Патонга.

11 Августа 2017 16:36:03

Фото: Kusoldharm Foundation

Инцидент произошел утром 11 августа в отелен на Siriraj Rd. в южной части Патонга. Сотрудники отеля сообщили полицейским и спасателям об обнаружении в шахте лифта тела своего коллеги Сутхепа Лукйи. Мужчину убило противовесом отельного лифта.

«На данном этапе мы полагаем, что Сутхеп погиб в результате несчастного случая. Возможно, он забрался в шахту, чтобы достать упавшие туда ключи, а когда лифт пришел в движение, его ударило противовесом», – заявил подполковник Джонгсурм Прича из полицейского участка Патонга.

Подполковник подчеркнул, что озвучил лишь предварительную версию. Точную причину смерти мужчины еще только предстоит установить. Подполковник не уточнил, как именно Сутхеп Лукйи проник в шахту лифта, доступ куда должен быть закрыт для посторонних.