Сотрудник AirAsia арестован за кражу вещей из багажа пассажирки

Полиция Саку раскрыла дело о пропаже ценностей из багажа пассажирки AirAsia в аэропорту Пхукета.

6 Марта 2017 10:01:37

Пассажирка AirAsia по имени Амига Маха подала заявление в полицию после того, как обнаружила пропажу ювелирных изделий из своего багажа 2 марта. Женщина прилетела в Бангкок с Пхукета рейсом FD3015, но после получения сданной в багаж сумки обнаружила, что из нее исчезли кольцо с бриллиантом и браслет. Госпожа Маха сообщила о произошедшем в полицию, которая оперативно нашла вора.

«Полиция Саку вместе с сотрудниками международного аэропорта Пхукета проверила записи с камер видеонаблюдения. На записи мы обнаружили грузчика AirAsia, который вел себя подозрительно, и после изучения видео стало ясно, что именно он и совершил кражу», – рассказал майор полиции Чавапхон Санитсанакун.

По словам офицера, вором оказался 26-летний Тадсаю Бунсоб. Мужчина уже сознался в совершении преступления.