Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Сотрудник AirAsia арестован за кражу вещей из багажа пассажирки

Полиция Саку раскрыла дело о пропаже ценностей из багажа пассажирки AirAsia в аэропорту Пхукета.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Марта 2017 10:01:37

Пассажирка AirAsia по имени Амига Маха подала заявление в полицию после того, как обнаружила пропажу ювелирных изделий из своего багажа 2 марта. Женщина прилетела в Бангкок с Пхукета рейсом FD3015, но после получения сданной в багаж сумки обнаружила, что из нее исчезли кольцо с бриллиантом и браслет. Госпожа Маха сообщила о произошедшем в полицию, которая оперативно нашла вора.

«Полиция Саку вместе с сотрудниками международного аэропорта Пхукета проверила записи с камер видеонаблюдения. На записи мы обнаружили грузчика AirAsia, который вел себя подозрительно, и после изучения видео стало ясно, что именно он и совершил кражу», – рассказал майор полиции Чавапхон Санитсанакун.

По словам офицера, вором оказался 26-летний Тадсаю Бунсоб. Мужчина уже сознался в совершении преступления. 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Полицейские ищут своего коллегу по делу о вымогательстве у россиян
Полицейские ищут своего коллегу по делу о вымогательстве у россиян
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
BISP влилась в проект Ride 4 Kids
BISP влилась в проект Ride 4 Kids
Стейк в стиле гаучо в Asado Gaucho Grill
Стейк в стиле гаучо в Asado Gaucho Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.