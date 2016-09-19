Состав Госдумы РФ сформируют те же четыре партии, что и это этого
В воскресенье, 18 сентября, в России прошли выборы в Госдуму. По результатам подсчета более половины голосов список думских партий не изменился. Более половины мандатов получает «Единая Россия», следом идут ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».
Новости Пхукета
19 Сентября 2016 09:11:56
К настоящему моменту подсчитано чуть более 67% бюллетеней, и более половины голосов отданы за «Единую Россию». Результаты партий следующие.
Проходят в Думу:
- «Единая Россия» – 54,06%
- КПРФ – 13,84%
- ЛДПР – 13,55%
- «Справедливая Россия» – 6,12%
Не проходят в Думу:
- «Коммунисты России» – 2,45%
- Партия пенсионеров – 1,76%
- «Яблоко» – 1,68%
- «Родина» – 1,39%
- Партия роста – 1,06%
- «Зеленые» – 0,71%
- ПАРНАС – 0,66%
- «Патриоты России» – 0,57%
- «Гражданская платформа» – 0,22%
- «Гражданская сила» – 0,13%(0,2%)
Таким образом список парламентских партий в новом созыве Госдумы остался тем же, что и в предыдущем: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». Остальные партии имеют возможность провести своих представителей в Думу лишь через одномандатные округа.