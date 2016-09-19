Состав Госдумы РФ сформируют те же четыре партии, что и это этого

В воскресенье, 18 сентября, в России прошли выборы в Госдуму. По результатам подсчета более половины голосов список думских партий не изменился. Более половины мандатов получает «Единая Россия», следом идут ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

19 Сентября 2016 09:11:56

Фото: FOTOBANK.ER

К настоящему моменту подсчитано чуть более 67% бюллетеней, и более половины голосов отданы за «Единую Россию». Результаты партий следующие.

Проходят в Думу:

«Единая Россия» – 54,06%

КПРФ – 13,84%

ЛДПР – 13,55%

«Справедливая Россия» – 6,12%

Не проходят в Думу:

«Коммунисты России» – 2,45%

Партия пенсионеров – 1,76%

«Яблоко» – 1,68%

«Родина» – 1,39%

Партия роста – 1,06%

«Зеленые» – 0,71%

ПАРНАС – 0,66%

«Патриоты России» – 0,57%

«Гражданская платформа» – 0,22%

«Гражданская сила» – 0,13%(0,2%)

Таким образом список парламентских партий в новом созыве Госдумы остался тем же, что и в предыдущем: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». Остальные партии имеют возможность провести своих представителей в Думу лишь через одномандатные округа.