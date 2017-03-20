Соцопрос: Таиланд предпочитает NCPO традиционному правительству

Более половины граждан Таиланда скорее верят в Национальный совет за мир и порядок (NCPO), нежели в классическое правительство, «состоящее из политиков».

20 Марта 2017 15:29:14

Дом правительства Таиланда. Фото: Boshit / Wikimedia Commons

К такому выводу пришли социологи Suan Dusit Rajabhat University, опросившие в середине марта около 1,2 тыс. человек по всему Королевству, пишет Bangkok Post.

В ходе опроса 52% респондентов отдали голос за NCPO, тогда как в «правительство из политиков» предпочли около 15%. Оставшиеся либо одинаково не верят ни тем, ни другим, либо равно поддерживают любую форму власти.

Среди позитивных качеств NCPO тайцы чаще всего называли борьбу с коррупцией и наркотрафиком, поддержание закона и порядка, решительность и прямолинейность. Главные минусы – слабая экономика, высокие цены, отсутствие отчетности перед обществом, невыборный и недемократический характер такой структуры власти.

Среди достоинств правительства традиционного типа тайцы называли демократичность, защиту прав и свобод граждан, близость к народу, открытость к критике и отчетность перед населением. Главные же минусы – коррупция, непрозрачность, недостаток моральных качеств, споры и политические разногласия.