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Со следующего года UWCT возглавит педагог из Канады

C aвгуста 2017 года учебное заведение будет возглавлять Джейсон МакБрайд из ванкуверской Stratford Hall School.

Новости Пхукета

24 Ноября 2016 10:18:49

Джейсон МакБрайд и его жена Саманта воспитывают двух дочек пяти и шести лет.
Джейсон МакБрайд и его жена Саманта воспитывают двух дочек пяти и шести лет.

Совет United World College Thailand сообщил о назначении нового главы школы, который займет кресло в следующем учебном году. Квк подтвердили «Новостям Пхукета» в UWCT, с августа 2017 года учебное заведение будет возглавлять Джейсон МакБрайд из ванкуверской Stratford Hall School. Перед Канадой специалист работа в Абу-Даби, Мексике и Англии. Теперь в его послужной список должна добавиться первая страна Юго-Восточной Азии.

«Назначение Джейсона представляет собой кульминацию и итог наших всемирных поисков подходящего человека, который бы возглавил школу в следующие пять лет. Для нас является честь, что коллективу присоединяется почтенный педагог калибра Джейсона. За его плечами обширный опыт в сфере международного образования, а также стойкая приверженность ценностям и миссии UWC», – заявил председатель школьного совета UWCT Клаус Хеббен.

Говоря о своей новой работе, Джейсон МакБрайд также подчеркнул важность работы проекта UWC.

«Я верю, что нет цели более высокой, чем применить образование в качестве силы, объединяющей людей, нации и культуры ради мира и гармоничного развития. В постоянно сужающемся и тесно переплетенном мире, способность наших детей к сочувствию и принципиальности будет критически важна для сплочения плане. Я с восторгом жду возможности приступить к работе по воплощению в жизнь миссии UWC, формированию культуры и практик, которые поддержал эту пусть идеалистическую, но жизненно важную цель», – заявил новый глава UWCT.

На посту главы школы Джейсон сменит Джулиана Уители, который, впрочем, останется среди членов совета UWCT. Подробнее о деятельности, целях и миссии UWCT читайте здесь.

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