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Со-основатель Soi Dog Джилл Дэлли скончалась от рака

Гражданка Великобритании Джилл Дэлли ушла из жизни в возрасте 58 лет.

Новости Пхукета

14 Февраля 2017 16:59:50

«С глубочайшей скорбью и неизмеримой печалью мы сообщаем о смерти Джилл Дэлли», – заявил в официальном сообщении для прессы благотворительный фонд Soi Dog Foundation, одним из основателей которого была госпожа Дэлли.

«Первый лауреат премии Canine Hero на конференции Animals of Asia в 2011 году в Ченгду (Китай) и первый уроженец не азиатской страны, удостоившийся звания Азиата года по версии Channel News Asia Singapore, Джил ушла из жизни после скоротечной схватки с раком», – добавили в фонде.

Супруги Джилл и Джон Дэлли перебрались на Пхукет из Великобритании и посвятили себя помощь бродячим животным. Вместе с уроженкой Нидерландов Маргот Хомбург они основали благотворительную организацию Soi Dog Foundation, которая в настоящий момент является ведущим благотворительным фондом Азии, из числа занимающихся проблемами бездомных животных.

Сейчас Soi Dog Foundation имеет штат из почти 200 человек и представлена в семи странах, где фонд борется с жестоким обращением с уличными животными, оказывает четвероногим бесплатную медицинскую помощь и противодействует торговле собачьим мясом.

В 2004 году Джилл Дэлли потеряла обе ноги из-за инфекции, полученной во время работы по оказанию помощи собаке, застрявшей на затопленном рисовом поле. Однако уже в тот же год, на инвалидном кресле, она помогала спасать людей, пострадавших в результате разрушительного азиатского цунами.

Джилл смогла справиться и ампутацией конечностей, отказавшись со временем от инвалидного кресла. А в последние три года главным делом ее жизни было строительство нового приюта для бродячих собак и ветеринарной клиники, которые должны стать крупнейшими в Азии.

«Без Джилл и ее самоотверженного желания продолжать двигаться вперед и преодолевать невзгоды фонд Soi Dog сейчас бы просто не существовал, а уличные кошки и собаки не имели бы своего главного защитника. Но к великой печали, несмотря на самоотверженную борьбу в течение последних недель, ей все-таки выпал бой, который она не смогла выиграть», – заявили в Soi Dog Dog.

В фонде подчеркнули, что Джон Дэлли глубоко скорбит, но намерен продолжать работу, начатую вместе с супругой.

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