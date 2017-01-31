Слон ранил погонщика сафари-парка в Чалонге

Погонщик-махут получил травму руки. Специалисты выясняют, что подтолкнуло слона к нападению на человека.

31 Января 2017 12:25:04

В период гона слоны-самцы могут вести себя агрессивно и непредсказуемо. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В 10:30 утра понедельника, 30 января, в полицию Чалонга поступил звонок из сафари-парка, находящегося на Soi Yot Sane в Чалонге (в районе Большого Будды). Владелец центра сообщил, что один из его слонов, на котором погощики обычно катали туристов, начал вести себя агрессивно.

Когда сотрудники полиции вместе со специалистами из местного офиса Управления животноводства (PPLO) прибыли на место событий, слон Гронгтхонг находился в зарослях, а погонщики наблюдали за ним с безопасного расстояния.

Cпециалисты приняли решение воспользоваться транквилизаторным ружьем. Первые три дротика не успокоили 15-летнего самца, так что сотрудники PPLO сделали еще два выстрела, после чего погонщик Гронгтхонга попытался приблизиться к своему подопечному. Однако слон в ответ бросился на мужчину и ударом хобота повредил ему руку.

Полиция не уточнила, как удалось утихомирить слона и насколько серьезные травмы получил махут. На вопрос о том, что вызвало агрессивное поведение слона, тоже еще только предстоит ответить.

Напомним, в 2014 году пхукетский офис Управления животноводства выпустил распоряжение, строго запрещающее использовать для катания туристов самцов слонов в период гона, поскольку в брачный сезон животные могут быть агрессивны и непредсказуемы. Распоряжение было издано после того, как слон убил погонщика на Най-Харне. Тогда агрессивное поведение животного объяснили именно брачным периодом.