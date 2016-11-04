Слон напал на туриста на Пхукете

Гражданин Австралии был госпитализирован после несчастного случая, произошедшего в Mai Khao Plaza.

4 Ноября 2016 13:01:03

Глава полицейского участка Та-Чат-Чай полковник Правит Суттирыангарун рассказал «Новостям Пхукета», что инцидент произошел еще 31 октября, однако известно прессе о нем стало лишь сегодня.

По словам полковника Суттирыангаруна, 62-летний гражданин Австралии Чан Юнг Юн увидел слоненка, привязанного к кокосовой пальме на территории Mai Khao Plaza, и приблизился к животному, чтобы сфотографироваться. Неожиданно слон набросился на иностранца, нанеся тому несколько ударов хоботом. Австралиец был госпитализирован, в настоящий момент он находится в больнице Bangkok Hospital Phuket.

«Родственники пострадавшего сообщили, что он получил травмы грудной клетки и спины. Кроме того, врачи обнаружили кровь в правом легком мужчины, и сейчас медики пристально следят за его здоровьем», – рассказал полковник Суттирыангарун.

Офицер подтвердил, что напавший на австралийца молодой слон – это то же животное, о котором «Новости Пхукета» писали ранее. Еще 3 августа власти провинции обнаружили в Май-Кхао погонщика-махута с нелегально ввезенным на остров слоненком по кличке Намван. Животное должно было провести в карантине 30 дней, в течение которых Phuket Provincial Livestock Office подобрал бы ему новый дом за пределами провинции. Однако этого по какой-то причине не произошло.

«Полиция Та-Чат-Чай неоднократно призывала Phuket Provincial Livestock Office вывезти Намвана с Пхукета, но они этого так и не сделали. Если бы его в срок увезли из провинции, как это и должно было быть, то этого несчастного случая никогда бы и не произошло», – заявил в беседе с корреспондентом редакции полковник Суттирыангарун.

На момент подготовки материала глава Phuket Provincial Livestock Office Сурачит Витчуван не было доступен для комментариев. Однако по последней информации, Намвана еще 2 ноября был доставлен с Пхукета в провинции Пханг-Нга.