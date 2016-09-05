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Skye Lake Club открывается в Лагуне

Открывшийся в прошлом году на пляже Най-Янг пляжный клуб Skye решил выйти за пределы «крайнего севера».

Новости Пхукета

5 Сентября 2016 11:57:10

В этом сезоне авторы проекта Skye Beach Club открывают второе заведение в центральной части острова, а конкретнее – в Лагуне. Именно там, неподалеку от Villa Market, расположится Skye Lake Club, открытие которого запланировано на середину сентября.

Вместе с новым заведением прибудет и новое меню от исполнительного шеф-повара Сахарата Тангтхая, причем попробовать блюда от шефа Сахарата можно будет как в формате ужина с коктейлями, так и с утра пораньше: Skye Lake Club обещает и завтраки, и ланчи.

Что касается ночной жизни, то готовящаяся программа пока держится в секрете, равно как и дата официального открытия заведения. Страница клуба в Facebook – facebook.com/skyelakeclub.

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