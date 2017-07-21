The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Арестованный и скончавшийся в тайской тюрьме наркоторговец оказался основателем AlphaBay

Гражданин Канады Александр Казес, арестованный в Бангкоке 5 июля и найденный мертвым в камере неделю спустя, оказался основателем AlphaBay, одного из крупнейших сайтов «даркнета» по торговле наркотиками и другими нелегальными товарама.

Новости Пхукета

21 Июля 2017 09:56:11

Фото: Bangkok Post / Facebook
Фото: Bangkok Post / Facebook

О том, что Казес был основателем AlphaBay сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на «обвинительное заключение калифорнийского суда». Также газета указывает на то, что имя Казеса упомянул на пресс-конференции, посвященной борьбе с нелегальными торговыми площадками AlphaBay и Hansa, генеральный прокурор США Джефф Сешенс.

Канадец Александ Казес был арестован в Бангкоке 5 июля по запросу американских правоохранителей. К этому моменту мужчина жил в Таиланде уже несколько лет и успел скопить состояние, оценивающееся в 23 млн долл. (плюс неустановленная сумма в криптовалютах).

В Таиланде Казес владел тремя домами и четырьмя люксовыми автомобилями. В полиции полагают, что часть своих денег мужчина вкладывал в получение гражданства или долгосрочных разрешений на пребывание в таких странах как Лихтеншейн, Кипр и Таиланд (в Королевстве, к примеру, можно получить инвестиционную визу при покупке недвижимости на сумму от 10 млн бат).

Тайская супруга Казеса заявила правоохранителям, что ничего не знала о криминальной жизни мужа и считала его простым разработчиком программного обеспечения.

Канадец был найден мертвым в камере предварительного заключения за день до того, как предстать перед прокурором по вопросу об экстрадиции в США. В руководстве тайской полиции заявили, что у них нет сомнений в том, что Казес совершил самоубийство.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Скончавшийся в тайской тюрьме наркоторговец оказался основателем AlphaBay
Скончавшийся в тайской тюрьме наркоторговец оказался основателем AlphaBay
Док май джан: Ритуальные цветы для прощания с Королем
Док май джан: Ритуальные цветы для прощания с Королем
Thanyapura готовится короновать третьего Царя горы
Thanyapura готовится короновать третьего Царя горы
La Boucherie в Чалонге: Высокая французская кухня для всех
La Boucherie в Чалонге: Высокая французская кухня для всех
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.