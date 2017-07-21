Арестованный и скончавшийся в тайской тюрьме наркоторговец оказался основателем AlphaBay

Гражданин Канады Александр Казес, арестованный в Бангкоке 5 июля и найденный мертвым в камере неделю спустя, оказался основателем AlphaBay, одного из крупнейших сайтов «даркнета» по торговле наркотиками и другими нелегальными товарама.

21 Июля 2017 09:56:11

Фото: Bangkok Post / Facebook

О том, что Казес был основателем AlphaBay сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на «обвинительное заключение калифорнийского суда». Также газета указывает на то, что имя Казеса упомянул на пресс-конференции, посвященной борьбе с нелегальными торговыми площадками AlphaBay и Hansa, генеральный прокурор США Джефф Сешенс.

Канадец Александ Казес был арестован в Бангкоке 5 июля по запросу американских правоохранителей. К этому моменту мужчина жил в Таиланде уже несколько лет и успел скопить состояние, оценивающееся в 23 млн долл. (плюс неустановленная сумма в криптовалютах).

В Таиланде Казес владел тремя домами и четырьмя люксовыми автомобилями. В полиции полагают, что часть своих денег мужчина вкладывал в получение гражданства или долгосрочных разрешений на пребывание в таких странах как Лихтеншейн, Кипр и Таиланд (в Королевстве, к примеру, можно получить инвестиционную визу при покупке недвижимости на сумму от 10 млн бат).

Тайская супруга Казеса заявила правоохранителям, что ничего не знала о криминальной жизни мужа и считала его простым разработчиком программного обеспечения.

Канадец был найден мертвым в камере предварительного заключения за день до того, как предстать перед прокурором по вопросу об экстрадиции в США. В руководстве тайской полиции заявили, что у них нет сомнений в том, что Казес совершил самоубийство.