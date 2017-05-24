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Скончался актер Роджер Мур, исполнитель роли Джеймса Бонда

В Швейцарии на 89-м году жизни скончался актер Роджер Мур, дольше всех игравший в кино Джеймса Бонда.

Новости Пхукета

24 Мая 2017 10:00:29

«С тяжелым сердцем мы должны сообщить о том, что наш любящий отец, сэр Роджер Мур, скончался сегодня в Швейцарии после непродолжительной, но отважной схватки с раком», – сообщили дети Мура через Twitter.

Роджер Мур родился 14 октября 1927 года в Лондон и был единственным ребенком в семье полицейского Джорджа Мура и домохозяйки Лилиан Мур. В возрасте 18 лет, вскоре после окончания Второй мировой войны, Мур был призван в национальную армию и ушел в отставку в звании капитана. Под конец службы Мура перевели в Королевскую академию драматического искусства, и именно этот факт положил начало его карьере на телеэкране.

Мур дебютировал в роли Джеймса Бонда в фильме «Живи и дай умереть» (1973). Затем он сыграл агента 007 в лентах «Человек с золотым пистолетом» (1974); «Шпион, который меня любил» (1977); «Лунный гонщик» (1979); «Только для твоих глаз» (1981); «Осьминожка» (1983) и «Вид на убийство» (1985). На счету Роджера Мура больше ролей Бонда, чем у кого-либо еще.

С Таиландом Мура связывает фильм «Человек с золотым пистолетом», часть которого снималась в заливе Пханг-Нга. Именно успех этой ленты превратил во всемирно известную достопримечательность остров Тапу, который сейчас известен под именем острова Джеймса Бонда.

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