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Скиммеров из Китая задержали на Пхукете

Полиция Пхукета арестовала двоих граждан Китая в процессе установки считывающего устройства на банкомат у магазина 7-Eleven в поселке Баан-Липон во второй половине дня 27 июня.

Иккапоп Тхонгтуб

28 Июня 2017 14:16:16

Фото: Полиция Таланга
Фото: Полиция Таланга

О задержании иностранцев журналистам сообщил старший инспектор полицейского участка Таланга подполковник Пхонгпхан Сирипхаттхаранукун.

У задержанных – 30-летнего Чжоу Чаопэна и 24-летнего Чжоу Цихуна – было изъято несколько устройств для считывания данных с банковских карт, миниатюрные видеокамеры и другое оборудование для скимминга и клонирования банковских карт.

Задержать скиммеров удалось благодаря своевременно поступившего в полицию сообщения от гражданина, заметившего мошенников за работой. Оба китайца были доставлены в полицейский участок Таланга.

В настоящий момент полиция выясняет, действовали ли они вдвоем или входили в состав более крупной преступной группы. По словам полицейский, заявлений от жертв скиммеров в участок не поступало.

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