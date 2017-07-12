Скелет женщины обнаружили у закрытого ночного клуба в Кату

Полицейские эксперты пытаются установить личность женщины, останки которой были обнаружены 11 июля в джунглях недалеко от ночного клуба King Kong Party Club в Кату (сейчас не работающего).

12 Июля 2017 09:56:43

Местные жители сообщили в полицию об обнаружении скелета в джунглях около 16:30. Скелет был найден примерно в 50 м от шоссе Phra Phuket Keaw Rd., соедняющего Самконг с Патонгом.

Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили в указанном месте человеческие останки, а также элементы женской одежды, шлепанцы, зонтки, сумочку с косметикой и наличными, а также пакетик с неким лекарством. Упаковка медикаментов была подписана на бирманском языке.

Шеф полиции Кату полковник Паттанаджак Джаккапан рассказал, что криминалисты уже собрали все обнаруженные части скелета. По словам офицера, возможно, местные жители обнаружили останки «бездомной трудовой мигрантки из Мьянмы».

В настоящий момент проводится криминалистическая экспертиза.