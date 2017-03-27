Синоптики обещают три дня периодических дождей

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) не ожидает улучшения погоды на Пхукете в ближайшие дни.

27 Марта 2017 15:15:18

Синоптики не ждут улучшения погоды на Пхукете. Фото: Архив The Phuket News

В метеорологическом предупреждении, выпущенном сегодня утром, говорится в о том, что на северо-востоке страны дожди станут слабее 28-29 марта, однако на юге в эти же дни ожидается увеличение объема выпадающих осадков с периодическими ливнями в ряде районов провинций Пхетчабури, Прачуап-Кхири-Кхан, Чумпхон, Сураттхани, Накхон-Сри-Тхаммарат, Пхатталунг, Пхукет и Пханг-Нга.

Предупреждение, подписанное главой TMD Ванчаем Сакудомчаем, было выпущено в 11:00. Ближайший уточнение прогноза запланировано на 17:00.