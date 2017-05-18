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Синоптики обещают Пхукету три дня сильных дождей

Пхукетский офис DDPM выпустил метеорологическое предупреждение по Пхукету и соседним провинциям.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Мая 2017 13:41:38

Пхукетский офис Департамента по чрезвычайным ситуациям (DDPM, тайский аналог МЧС) предупреждает о сильных дождях и возможных наводнениях на Пхукете и в соседних провинциях в ближайшие три дня, до 20 мая включительно. Предупреждение было выпущено сегодня, 18 мая.

«После ознакомления сегодня с прогнозом Метеорологического департамента Таиланда (TMD) я вместе с губернатором Пхукета Норрапхатом Плодтхонгом принял решение о том, что пхукетский офис DDPM и все соответствующие службы должны подготовиться к возможным происшествиям из-за сильных дождей. Наготове должнен быть не только Пхукет, но также Сураттхани, Краби, Пханг-Нга и Ранонг», – заявил глава DDPM по 18 региону Чатчават Бенчасиривонг.

В частности, в повышенную готовность должны быть приведены бригады скорой помощи, которые будут дежурить в специально указанных местах на случай разных происшествий. Кроме того, должны быть установлены и приведены в готовность помпы для откачки воды в районах, где регулярно происходят локальные наводнения.

«Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах и помните о риске оползней в холмистых районах. Водителям следует двигаться с невысокой скоростью и быть внимательными», – заявил Чатчават Бенчасиривонг.

«Эта погода, вероятнее всего, продержится в течение трех следующих дней», – добавил он.

От локальных наводнений некоторые районы Пхукета страдают уже сейчас. В частности, сегодняшним утром из-за воды на проезжей части (в некоторых местах – до полуметра в глубину) было затруднено движение по Thepkrasattri Rd. в районе Thai Watsadu. Подтоплены были и другие улицы в разных районах острова. Кроме того, беспокойство у властей вызывает ситуация в район водопада Банг-Ван в Камале, где в зоне возможного подтопления находятся жилые дома.

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